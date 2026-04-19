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10年增種都市林 彭啓明：盼雙北捷運站到公司都有樹蔭

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為響應世界地球日「Our Power, Our Planet－地球力」主題，環境部上午攜手台北市政府與慈濟基金會，於大安森林公園舉辦「綠能永續護地球 蔬食無痕家庭日」，環境部長彭啓明出席。記者林伯東／攝影
為響應世界地球日「Our Power, Our Planet－地球力」主題，環境部上午攜手台北市政府與慈濟基金會，於大安森林公園舉辦「綠能永續護地球 蔬食無痕家庭日」，環境部長彭啓明出席。記者林伯東／攝影

慈濟基金會今與環境部、台北市政府及多個協辦單位共同舉辦「2026地球日-綠能永續護地球、蔬食無痕家庭日」。環境部長彭啓明表示，4月30日的氣候變遷對策委員會將提出10年都市增種原生樹木的方案，期盼雙北地區從捷運站到上班地點都有樹蔭。另颱風季的路樹倒塌也是市區的潛在風險，今年底也將和氣象署共同建立樹倒風險預測系統，供養護單位參考。

彭啓明接受媒體聯訪時指出，其實賴清德總統早就期盼可再增加都市的植樹總量，所以今年底前將推出10年的都市林計畫，這部分會和地方單位展開合作來增加都市林面積，也會成立專責單位，企業或者個人也能來認養，這樣的計畫會是全國共同推動，4月30日的總統府氣候變遷對策委員會將會和總統來報告。

彭啓明說，2100年在科學家的預測下，全球升溫幅度恐達4度，台北市夏天高溫40度將成常態，種植樹種會以原生種優先，現行的都市規畫的重要性大多是交通道路大於路樹，都市林的基礎設施可說是仍舊缺乏。此外，每年颱風季都要擔憂養護欠佳的路樹倒塌壓傷路人，目前正與交通部合作，年底前會結合氣象署的氣象預報資料，推出樹倒預測系統，透過預測路樹倒塌的可能熱點，使養護單位可提前加強相關工作。

彭啓明進一步指出，過去倒塌的路樹都是由地方環保局清運，但焚化又將增加碳排，將移除或修剪後的樹枝、樹幹等投入循環經濟，例如轉為生質能等會是重要目標。

台北市副市長張溫德指出，在台北市的降溫城市計畫中，「增加綠覆」就是其中一個固碳行動，現階段已在萬華、士林、內湖及東區等4大熱區規畫相關的行道樹增植計畫。

慈濟基金會副執行長劉效成表示，大安森林公園自1994年啟用以來的發展，從昔日的「尾巴公園」到如今綠樹成蔭，成為市中心的綠色心臟，公園生態已由早期的松鼠，逐步擴展至多樣的鳥類，甚至能在夜間欣賞螢火蟲，充分展現都市中的生物多樣性。

賴清德 氣候變遷 路樹

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