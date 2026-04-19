新機明年起陸續交機 長榮航空評估開航印度、波士頓

長榮航空預計6月26日開航華盛頓，交通部運研所指出，看好台灣轉機市場，建議增開波士頓航點，總經理孫嘉明表示，待新機陸續交付後，除考慮新增巴塞隆納、赫爾辛基、伊斯坦堡及波士頓等航點，也看好印度經台北到北美的轉機客，目前也在評估開航印度德里航線。

長榮航空維也納航線開航35周年，針對未來歐美可能增開的航點，孫嘉明於維也納當地與媒體茶敘表示，目前正在評估規劃巴塞隆納、赫爾辛基、伊斯坦堡；美國部分，「我們一直說一天要吃『3頓』」，除了目前已開航的休士頓、即將首航的華盛頓外，波士頓也在評估範圍內。

孫嘉明說，政府這幾年很努力拿到芬蘭航權，若要開航芬蘭航線，就要先解決烏俄戰爭問題，一旦戰爭結束，就能飛越俄羅斯領空到芬蘭，所需時間甚至比飛到西歐還短，預估可縮短約2小時，「不然現在燒油燒得很痛苦」。

日前運研所指出，看好台灣轉機市場，建議增開波士頓航點，對此，孫嘉明表示，新機交機時程受到疫情影響尚未交機，暫無量能開新航點，「華盛頓已經是用擠出來的」。

孫嘉明說，待新機陸續交付，除考慮增開巴塞隆納、赫爾辛基及伊斯坦堡，美國考慮開航波士頓。2027年第4季預計先交付1架A350-1000，但至少要有3架才能開一個新航點，且還要讓組員先用短線熟悉飛機，預估不會這麼快開航波士頓。

亞洲部分，孫嘉明指出，目前唯一沒有直飛的就是印度德里，但印度機場一直都很壅擠，因此很難拿到好的時間帶；至於政府有意開放印度勞工市場是否有影響？他表示，由於北美的印度留學生多，印度人在矽谷、舊金山及美國東岸也有許多人從事IT設計等工作，因此印度航線主要是鎖定印度經台北到北美的轉機客。

另外，自今年5月20日起，正式將空中巴士A330-300廣體客機投入高雄出發航線，直飛東京成田、上海浦東及澳門，上午飛高雄往返成田，下午飛浦東及澳門，貨運也不需要再拉到桃園，且包含經濟艙每個座位都有螢幕，有助於提升高雄航班服務品質，

針對新機機交付時間點，孫嘉明指出，目前買了24架空巴A350-1000、18架321 neo；A350-1000預計明年起開始陸續交機，待交機後，預計將率先飛美國東岸，而321 neo則要等到2029年才開始交機。

另有8架787-9及4架787-10尚未交機完畢，今年已交機1架，將再引進1架全新787-9客機，屆時787整體機隊規模將達23架，並於2030年全數交機完畢；而6月首航的華盛頓則將有波音787-9執飛，該飛機擁有第4代豪華經濟艙的艙型，乘客對該艙型評價都很正面。