長榮航空：油價調漲超過成本一半票價會持續漲 無減班計畫

中東戰火導致油價調漲，長榮航空總經理孫嘉明表示，目前油價已超過公司成本一半，預估票價會持續往上走，但需求還是存在，像是東北亞及美國線4月載客率都有超過9成，因此沒有減班計劃；此外，3月因中東戰爭受到轉單效益，且用油為2月均價，因此第1季表現不錯，3月客運營收更達140.94億元，創下史上單月營收新高。

長榮航空維也納航線開航35周年，孫嘉明於維也納當地與媒體茶敘表示，受惠中東戰爭影響客運轉單，且轉單旅客艙等都會買到最高，對公司有不少助益，預估今年第1季營收較去年同期表現良好，其中，3月客運營收達到140.94億元，創下單月新高。

燃油附加費調漲部分，孫嘉明表示，4月7日燃油附加費調漲前，旅客多集中提前開票，因此4、5月能收到的燃油附加費很有限，而3月的油價是以2月計價，因此成本壓力也還未顯現。

孫嘉明指出，油價的影響第2季才會開始浮現，截至目前，航空燃油價格已成長120%，即便調漲燃油附加費，長程線仍只能彌補15％成本、短程線只能彌補35%成本，其他只能由公司自行吸收；他說，航空燃油本來就占公司最大成本，現在又翻倍，已從占三分之一變成超過一半

針對國泰航空、香港快運等業者陸續減班因應油價成本，孫嘉明表示，東北亞及美國線4月載客率均超過9成，歐洲線表現也很強勁，因此無法砍班或併班，目前沒有減班規畫，僅減少部分高雄到香港航班。

對於油價影響票價漲幅，他表示，即便燃油附加費調漲，需求還是存在，下半年東北亞訂位還是很好，預估整體票價仍會持續往上走，平均來看不會降價。

至於6月20日即將開航的華盛頓訂位狀況，孫嘉明表示，目標希望達到至少8成以上，目前前幾班都蠻接近，還有2、3個月的時間，預計會持續成長。