昨天降雨被老天爺放鳥 吳聖宇：周五周六還有較明顯鋒面降雨且轉涼

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天(18日)的降雨被老天爺放鳥，短波槽如預期從台灣北邊掠過，但是實際進來的水氣似乎有點少，海峽上並沒有看到明顯的降雨回波發展然後移入降雨，最後只有在台灣地形上激發一些局部性降雨。有時候也會發生這樣過度預報的情況，尤其是春季，其實也算是正常現象。

吳聖宇指出，本周後半還有一次較明顯鋒面降雨過程，尤其周五、周六(24到25日)這兩天，要特別注意鋒面附近對流系統發展帶來局部較大雨勢機會，溫度也會轉涼，周五到下周日(24到26日)相對較涼快。

吳聖宇指出，周四大陸上長江中下游有新一個中高層短波槽東移並且加深，槽前鋒面重整，而且有低壓波動在東海、黃海一帶發展，帶動鋒面南壓靠近台灣。白天鋒面還沒有到，台灣仍在鋒前西南風環境內，各地上午大致為多雲或有陽光，午後在中北部、東半部山區有雲層發展擴散帶來局部降雨機會。

他說，晚間隨鋒面繼續靠近，可能午夜過後抵達北台灣，台中彰化以北、宜蘭一帶將逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨。彰化以南地區受鋒前西南風水氣增多的影響，也將逐漸有局部短暫陣雨，天氣陸續轉變。

吳聖宇指出，周五鋒面由北往南移動，從北台灣慢慢來到南部上空並且停留，在鋒面南壓的過程中，各地可能有陣雨或局部雷雨出現，且台灣附近區域沿著鋒面發展對流系統機會高，要留意可能造成局部較大雨勢出現，目前看起來西半部出現大雨機會比東半部高一些，但都要小心。北部、東北部、花蓮一帶高溫會降到23到25度，中部26到28度，南部及台東仍有28到30度。

吳聖宇表示，周六地面鋒面仍停留在台灣南部，晚上之後才會繼續南下到巴士海峽，大氣持續不穩定，鋒面停留的中南部、花東一帶降雨可能會比北部、宜蘭明顯，北部、東北部有短暫陣雨，中南部、花東地區有陣雨或雷雨，持續要注意對流系統發展帶來局部較大雨勢。東北季風加上降雨較明顯，各地高溫大致在23到27度之間。

至於下周日(26日)地面鋒面離開，吳聖宇說，大氣不穩定度下降許多，水氣也減少，東半部仍有局部短暫陣雨，雨量明顯減少，西半部短暫陣雨後轉為多雲或陽光露臉。各地溫度稍回升但仍然較涼，暫時還不會馬上熱起來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。