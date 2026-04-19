影／地球日行動登場 環境部攜手各界推蔬食減碳

為響應世界地球日「Our Power, Our Planet－地球力」主題，環境部上午攜手台北市政府與慈濟基金會，於大安森林公園舉辦「綠能永續護地球 蔬食無痕家庭日」，透過百餘攤位與多元體驗活動，推廣節能減碳與資源循環理念。環境部長彭啓明表示，能源危機的解方就在日常生活，呼籲民眾從減塑、惜食等行動做起。現場設有蔬食教作、無肉市集、機車排檢電子化與綠色旅宿等展示，寓教於樂。活動亦首映全台22縣市環保短影音，並開放線上票選，鼓勵全民參與綠行動，共同守護地球永續。

因應中東情勢石油及原物料短缺，環境部呼籲民眾應珍惜資源，於日常生活中力行節能減碳及資源循環，去年起在建國花市推動減少使用塑膠袋及現在推動「袋袋箱傳-二手袋循環平臺」，就是希望藉由精準媒合閒置提袋，達到推動減塑及落實資源循環之目的。記者林伯東／攝影

為響應世界地球日「Our Power, Our Planet－地球力」主題，環境部上午攜手台北市政府與慈濟基金會，於大安森林公園舉辦「綠能永續護地球 蔬食無痕家庭日」，環境部長彭啓明（中）、台北市副市長張溫德（右二）、慈濟基金會副執行長劉孝成（左二）出席。記者林伯東／攝影

因應中東情勢石油及原物料短缺，環境部呼籲民眾應珍惜資源，於日常生活中力行節能減碳及資源循環，去年起在建國花市推動減少使用塑膠袋及現在推動「袋袋箱傳-二手袋循環平臺」，就是希望藉由精準媒合閒置提袋，達到推動減塑及落實資源循環之目的。記者林伯東／攝影