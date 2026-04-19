淡江大橋機車道掀討論 公路局：符規範、檢視優化

淡江大橋5月12日將通車，有民眾質疑機車道過窄，若發生車禍恐易造成連環碰撞事故。公路局今天說，寬度2.5公尺符合規範，已成立通車前安全諮詢小組，並邀請專家學者檢視優化作業。

連接新北市淡水與八里的淡江大橋，跨越淡水河口，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，預計5月12日正式通車。

淡江大橋通車前系列活動近期接續登場，其中4月17日「淡水八里．橋見未來」活動，湧入上萬民眾，以漫步方式參觀橋體工程，昨天、今天也有路跑與自行車活動，讓報名民眾有機會實際登橋體驗。

淡江大橋設置雙向雙車道、機慢車道及人行道、自行車道，並預留未來輕軌系統空間，其中機車道設計引發關注。有民眾反映機車道寬度偏窄，憂心若發生小型車禍，恐易引發連環碰撞事故，甚至影響救護車通行，相關議題也在社群平台上引起討論。

公路局北區新建工程分局透過文字回應，依據公路路線設計規範規定，快速公路路肩外採用分隔設計，車道寬最小2.5公尺，淡江大橋機車道採實體分隔，寬度為2.5公尺，符合公路路線設計規範規定。

北區新建工程分局表示，淡江大橋屬於台61快速公路，路肩外應採用分隔設計，因此淡江大橋採用機車單車道及專用道通行。

北區新建工程分局指出，如何更進一步優化引導未來淡江大橋機車單向專用道行車安全，公路局已成立通車前安全諮詢小組，並邀請外部專家學者，檢視優化作業中。