彭啓明擬推「都市林」 盼捷運站到辦公室全樹蔭

環境部長彭啓明表示，正規劃「都市林」計畫，以雙北為例，希望現在開始種樹、10年後從捷運站到辦公室都有樹蔭，並將因應颱風季設計樹倒預測系統；擬於30日氣候委員會報告。

呼應2026年地球日「Our Power，Our Planet—地球力」主題，環境部今天攜手台北市政府及慈濟基金會辦理「綠能永續護地球 蔬食無痕家庭日」活動，彭啓明、台北市副市長張溫德及慈濟基金會副執行長劉效成共同出席，呼籲每個人都能從日常綠行動做起，為地球永續盡一份心力。

彭啓明接受媒體聯訪時表示，預計在今年底前提出「都市林」的國家級計畫，並擬設立種樹的專責單位；相關規劃將於30日總統府氣候變遷對策委員會向總統報告。

彭啓明指出，科學家預估2100年全世界升溫幅度可能邁向攝氏4度，台北市以後夏天高溫40度可能會變成常態；要救地球，樹扮演很重要角色，樹有樹蔭、可以降溫；希望10年後，雙北地區從捷運站出來到上班的地點，都能有樹蔭。

彭啓明指出，會考慮多樣性的樹種、以原生種為優先，也會避免有些地方不適合種榕樹或黑板樹；計畫跨中央、地方甚至到村里，由種樹的團隊一起推動，並設計類似樹的身分證，建立完整的資訊化介面，每棵樹就像一個人，透過資訊化作法長期的照顧。

此外，彭啓明說，有些樹很多的地方，是不是有更好的方法，讓市民親近樹、讓地方的生態經濟活絡，也都是計畫思考的地方。

彭啓明補充，正與交通部中央氣象署討論建立「樹倒預測系統」，在颱風來的時候，整合風力、風向及樹的資訊化系統，預測是否可能會倒塌，以利預做準備；雖然趕不及今年的颱風季，希望今年底前能完成，因應明年的颱風季。

張溫德表示，台北市推動「降溫城市」的計畫裡，有一個行動就是「增加綠覆」固碳；已在台北市的四大熱區，包含萬華、士林、內湖及東區等，規劃短中長期、從點線面布局的行道樹增植計畫。