沈玉琳挺過白血病風暴 預告準備重啟錄製返幕前

藝人沈玉琳今天分享抗癌歷程，因誤認急性骨髓性白血病徵兆是疲勞，拖延就醫，幸好在良好醫病溝通「敢賭」的決心，與家人陪伴，挺過病魔猛烈攻擊，預計近期將重返錄製節目。

沈玉琳今天以台灣血癌關懷大使的身分出席活動，他回憶起發病初期，坦言自己完全忽視身體的求救訊號，發病前一個月，唯一且最明顯的症狀就是前所未有的「極度疲倦」，甚至連從客廳走到浴室打開蓮蓬頭的力氣都沒有，錄影時也無法從電梯走到停車場。

沈玉琳對急性骨髓性白血病的認識，過去多半來自藍色生死戀、冬季戀歌等韓劇，對症狀缺乏警覺；他形容那種疲累不一般，以為只是睡眠不足或工作過勞，四處看診卻忽略了最關鍵的驗血，「其實我在住院前一個月驗血報告是正常的，這個病真的來得又快又猛。」

除了疲倦，沈玉琳沒有明顯發燒，只有些微發熱，以及牙齦上下排腫脹的情況，曾去看牙科，但醫師也難以判斷，只能先以牙周病方式治療。面對大大小小不適，原本打算在家休息幾天，後來回想，如果當時只是躺著休息，可能就會一覺不醒，幸好妻子堅持帶他就醫。

沈玉琳說，確診急性骨髓性白血病過程，確實令他難以接受。當三軍總醫院的醫療團隊語氣平靜告訴他「幾乎可以斷定是白血病」，醫師一度不敢直接說出「血癌」兩個字，幾天後，護理師告知需要化療，療程可能長達半年，他當下情緒崩潰，甚至打電話向妻子交代後事。

沈玉琳表示，想到過去一些名人即使花費巨額仍無法治癒急性骨髓性白血病，讓他一度認為生命已走到盡頭。他在網路搜尋的關鍵字，開始從「如何治療」轉向「如何面對死亡」，心境逐漸變得豁達。他笑說，支撐自己活下去的動力，是不想讓妻子帶著龐大資產改嫁別人。

醫師給予透明與完整的說明，幫助沈玉琳充分掌握自己的狀況，他全心信任醫療團隊，在搶命的治療關鍵期，他和醫師共同承擔治療風險，攜手做出勇敢的決定，並提醒自己不要當一個任性的病人。歷經5次化療後，目前持續用藥，再過不久將重新回到螢光幕前。

因為罹病確認識陌生疾病，沈玉琳主動向他的醫師，即台大醫院內科部主治醫師侯信安，表達願意無償擔任關懷大使，讓更多民眾認識急性骨髓性白血病，沈玉琳在活動現場不僅提醒民眾不要忽視極度疲倦、持續不明發燒、莫名瘀青出血不止、骨骼與關節疼痛等警訊。

沈玉琳更以生動形容介紹血癌，讓醫師直呼專業。沈玉琳說，血液由骨髓幹細胞製造，基因變異導致大量白血球異常增生，「甚至是22萬童子軍」，多半尚未成熟、功能不正常，不僅影響紅血球與血小板生成，未成熟白血球像是未受過訓練的士兵，在體內四處失控活動。