快訊

伊朗前領袖身亡逾1個月未下葬！專家挑明3原因「既弱又怕還交代不了」

兒伴屍「不只4年」？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍婦死因成謎

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

聽新聞
0:00 / 0:00

沈玉琳挺過白血病風暴 預告準備重啟錄製返幕前

中央社／ 台北19日電

藝人沈玉琳今天分享抗癌歷程，因誤認急性骨髓性白血病徵兆是疲勞，拖延就醫，幸好在良好醫病溝通「敢賭」的決心，與家人陪伴，挺過病魔猛烈攻擊，預計近期將重返錄製節目。

沈玉琳今天以台灣血癌關懷大使的身分出席活動，他回憶起發病初期，坦言自己完全忽視身體的求救訊號，發病前一個月，唯一且最明顯的症狀就是前所未有的「極度疲倦」，甚至連從客廳走到浴室打開蓮蓬頭的力氣都沒有，錄影時也無法從電梯走到停車場。

沈玉琳對急性骨髓性白血病的認識，過去多半來自藍色生死戀、冬季戀歌等韓劇，對症狀缺乏警覺；他形容那種疲累不一般，以為只是睡眠不足或工作過勞，四處看診卻忽略了最關鍵的驗血，「其實我在住院前一個月驗血報告是正常的，這個病真的來得又快又猛。」

除了疲倦，沈玉琳沒有明顯發燒，只有些微發熱，以及牙齦上下排腫脹的情況，曾去看牙科，但醫師也難以判斷，只能先以牙周病方式治療。面對大大小小不適，原本打算在家休息幾天，後來回想，如果當時只是躺著休息，可能就會一覺不醒，幸好妻子堅持帶他就醫。

沈玉琳說，確診急性骨髓性白血病過程，確實令他難以接受。當三軍總醫院的醫療團隊語氣平靜告訴他「幾乎可以斷定是白血病」，醫師一度不敢直接說出「血癌」兩個字，幾天後，護理師告知需要化療，療程可能長達半年，他當下情緒崩潰，甚至打電話向妻子交代後事。

沈玉琳表示，想到過去一些名人即使花費巨額仍無法治癒急性骨髓性白血病，讓他一度認為生命已走到盡頭。他在網路搜尋的關鍵字，開始從「如何治療」轉向「如何面對死亡」，心境逐漸變得豁達。他笑說，支撐自己活下去的動力，是不想讓妻子帶著龐大資產改嫁別人。

醫師給予透明與完整的說明，幫助沈玉琳充分掌握自己的狀況，他全心信任醫療團隊，在搶命的治療關鍵期，他和醫師共同承擔治療風險，攜手做出勇敢的決定，並提醒自己不要當一個任性的病人。歷經5次化療後，目前持續用藥，再過不久將重新回到螢光幕前。

因為罹病確認識陌生疾病，沈玉琳主動向他的醫師，即台大醫院內科部主治醫師侯信安，表達願意無償擔任關懷大使，讓更多民眾認識急性骨髓性白血病，沈玉琳在活動現場不僅提醒民眾不要忽視極度疲倦、持續不明發燒、莫名瘀青出血不止、骨骼與關節疼痛等警訊。

沈玉琳更以生動形容介紹血癌，讓醫師直呼專業。沈玉琳說，血液由骨髓幹細胞製造，基因變異導致大量白血球異常增生，「甚至是22萬童子軍」，多半尚未成熟、功能不正常，不僅影響紅血球與血小板生成，未成熟白血球像是未受過訓練的士兵，在體內四處失控活動。

沈玉琳

延伸閱讀

沈玉琳罹「急性骨髓性白血病」現身說法 醫示警4大警訊錯過恐送命

5月嬰狂吐竟非腸胃炎 兒科醫揪異狀揭「最安靜警訊」：比哭更可怕

跳廣場舞肝腫瘤破裂！七旬婦跳2小時肚劇痛 醫教肝病運動關鍵

女子離死亡僅0.5公厘！慢性咳嗽治不好 X光一照發現鼻環卡肺部

相關新聞

長榮航空：油價調漲超過成本一半票價會持續漲 無減班計畫

中東戰火導致油價調漲，長榮航空總經理孫嘉明表示，目前油價已超過公司成本一半，預估票價會持續往上走，但需求還是存在，像是東北亞及美國線4月載客率都有超過9成，因此沒有減班計劃；此外，3月因中東戰爭受到轉單效益，且用油為2月均價，因此第1季表現不錯，3月客運營收更達140.94億元，創下史上單月營收新高。

昨天降雨被老天爺放鳥 吳聖宇：周五周六還有較明顯鋒面降雨且轉涼

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天(18日)的降雨被老天爺放鳥，短波槽如預期從台灣北邊掠過，但是實際進來的水氣似乎有點少，海峽上並沒有看到明顯的降雨回波發展然後移入降雨，最後只有在台灣地形上激發一些局部性降雨。有時候也會發生這樣過度預報的情況，尤其是春季，其實也算是正常現象。

10年增種都市林 彭啓明：盼雙北捷運站到公司都有樹蔭

慈濟基金會今與環境部、台北市政府及多個協辦單位共同舉辦「2026地球日-綠能永續護地球、蔬食無痕家庭日」。環境部長彭啓明表示，4月30日的氣候變遷對策委員會將提出10年都市增種原生樹木的方案，期盼雙北地區從捷運站到上班地點都有樹蔭。另颱風季的路樹倒塌也是市區的潛在風險，今年底也將和氣象署共同建立樹倒風險預測系統，供養護單位參考。

穩定糧食安全！北太平洋秋刀魚資源持續復甦 我爭取秋刀魚容許可捕量減5%

第10屆「北太平洋漁業委員會（NPFC）」委員會會議於2026年4月14日至17日在日本大阪召開，依現行秋刀魚資源養護管理措施規定，應減少容許可捕量（TAC）10%，經我國與各方折衝協調，成功爭取TAC僅減少5%之共識，以兼顧資源復育與產業穩定。

春季限定紅心奇異果 花青素、維生素C含量極高 控糖助排便

每年限期登場的紅心奇異果，僅在4到6月上市，莓果般的風味以及高營養價值，掀起一波搶購潮。營養師高敏敏分享，市面上常見的綠色、黃色以及新型的寶石紅奇異果，各具營養與風味特色，紅色甜度最高且富含花青素、黃色甜美多汁、綠色則有膳食纖維與奇異酵素。

蛋糕、泡菜、巧克力？十大監獄美食人氣揭曉

鐵窗牌美食推薦必買一次收！手工蛋捲、醬油、生巧克力爆紅原因解析，揭密受刑人技能訓練，如何翻轉口碑？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。