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郵局跨界聯名 Q版媽祖零錢包、令旗鑰匙圈受歡迎

中央社／ 台北19日電
中華郵政展現跨域創新嘗試，攜手媽祖信仰重鎮，台中郵局限量「2026大甲媽祖國際觀光文化節屏風郵摺」，並加贈「波波鴿」與「Q版大甲媽」同框的零錢包。（中央社／中華郵政提供） 中央通訊社
中華郵政展現跨域創新嘗試，攜手媽祖信仰重鎮，台中郵局限量「2026大甲媽祖國際觀光文化節屏風郵摺」，並加贈「波波鴿」與「Q版大甲媽」同框的零錢包。（中央社／中華郵政提供） 中央通訊社

媽祖遶境活動引發關注，中華郵政展現跨域創新嘗試，攜手媽祖信仰重鎮，苗栗、台中和雲林郵局接力推出聯名商品，令旗鑰匙圈、「波波鴿」結合Q版媽祖零錢包等，掀起收藏熱潮。

近期苗栗、台中和雲林郵局不約而同鎖定媽祖文化為靈感，分別攜手白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮，將神轎、令旗、遶境等熟悉意象，轉化為兼具文化底蘊與設計巧思的郵政聯名商品。

雲林郵局讓百年神轎躍上郵票，開運令旗化身隨身鑰匙圈。雲林郵局向中央社記者分享這波設計緣由，因年初拜會北港朝天宮時，受邀參觀第一代和第二代「祖媽轎」展覽，進而激發聯名商品的創意構想。

雲林郵局表示，這次設計的主角第一代祖媽轎，為百年以上的歷史文物，承載北港朝天宮發展的重要軌跡，因此將其作為個人化郵票設計元素，並納入「媽祖古文物系列」主題，讓民眾可以透過郵票形式收藏文化資產。

至於雲林郵局獨家推出的「朝天宮開運令旗鑰匙圈」，則被視為將文化元素轉化為日常隨身小物的成功案例，凡購買2張第一代神轎個人化郵票，即贈1組令旗鑰匙圈。根據統計，自10日開放預購以來，已售出3000張郵票，目前尚餘1000張，預估5月初可望完售。

台中大甲鎮瀾宮媽祖17日晚間展開9天8夜遶境進香，台中郵局日前限量發行3000套「2026大甲媽祖國際觀光文化節屏風郵摺」，並完成過火儀式，每套郵摺除贈送主題明信片外，另加贈郵局人氣IP「波波鴿」與「Q版大甲媽」同框的零錢包與「媽祖結緣貼」，也強化收藏與祈福意涵。

配合遶境活動，台中郵局表示，在17日遶境進香起駕日與26日回鑾日，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局，讓信眾能即時收藏紀念。

苗栗郵局則推出「2026白沙屯媽祖個人化郵票套組」，打造兼具機能與收藏價值的商品組合，內容包括可隨行收納的「馬上有錢收納包」、方便信眾使用的運動毛巾，以及可即時記錄進香感動的主題明信片。

苗栗郵局表示，上述套組限量2500組，自7日開放預購、12日正式開賣後反應熱烈，目前苗栗縣內各郵局配額已全數售罄，僅保留最後300套名額，預計媽祖回鑾當日在白沙屯郵局前限量販售。

中華郵政展現跨域創新嘗試，攜手媽祖信仰重鎮，雲林郵局近期獨家推出的「朝天宮開運令旗鑰匙圈」，被視為將文化元素轉化為日常隨身小物的成功案例。（中央社／中華郵政提供） 中央通訊社
中華郵政展現跨域創新嘗試，攜手媽祖信仰重鎮，雲林郵局近期獨家推出的「朝天宮開運令旗鑰匙圈」，被視為將文化元素轉化為日常隨身小物的成功案例。（中央社／中華郵政提供） 中央通訊社

北港 中央社 雲林

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