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一餐飯，改變世界 宜蘭綠博新北周登場「凡得立」打造永續行動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「糧心．食光」餐宴邀請一簞食、花泉田園美食坊、參三文化廚房、花愛現小酒館、糧心聚落等餐廳，採用超過80%有機與友善食材，並以「全食利用」及「零浪費」的手法料理，建構永續飲食敘事。圖／縣府提供
「糧心．食光」餐宴邀請一簞食、花泉田園美食坊、參三文化廚房、花愛現小酒館、糧心聚落等餐廳，採用超過80%有機與友善食材，並以「全食利用」及「零浪費」的手法料理，建構永續飲食敘事。圖／縣府提供

宜蘭綠色博覽會今年首度整合「消費」與「飲食體驗」，推出物產展館「凡得立商店（Friendly Store）」買在地、吃在地，並且打造綠色餐廳「糧心．食光」，示範從產地到餐桌的永續生活；此外，4月20日至26日「新北周」登場，新北市民可享100元入園優惠，凡得立也販售新北市在地農產。

縣政府強調，永續不是口號，而是簡單的行動，簡單到「你今天買了什麼、吃了什麼」，綠博凡得立商店以「讓消費成為改變世界的力量」為策展核心，展區串聯山林、平原與海洋資源，從段木香菇、惜食加工果物、優質稻米與蔥蒜，到永續捕撈的鯖魚，呈現宜蘭風土樣貌。

「一餐飯．改變世界」，為了將永續從理念轉化為品嘗行動，主辦單位在商店旁的「糧心．食光」開辦餐宴，邀請一簞食、花泉田園美食坊、參三文化廚房、花愛現小酒館、糧心聚落等餐廳，採用超過80%有機與友善食材，並以「全食利用」與「零浪費」手法料理，從友善蔬菜冷前菜、全魚料理，到融合惜食精神的經典菜色、純植物甜點，構築永續飲食敘事。

代理縣長林茂盛表示，從產地到餐桌，每一口都是選擇未來，宜蘭長期推動友善耕作、適地適種與在地消費，透過縮短食物里程與支持小農，降低環境負擔並強化地方經濟韌性，鼓勵民眾在凡得立商店買一份在地、就是支持一片土地。

「糧心．食光」由蘭陽溪友善耕作生產合作社經營，提供低碳料理；展覽期間也規劃超過百場DIY手作與食農講堂，涵蓋綠色料理、農產加工、文化工藝與環境教育，民眾館內消費滿百元，即可兌換體驗券。

新北市政府也參與策展，以「萬金挑選，新北好食力」為主題，在凡得立展售新北好茶、萬里蟹等50項在地農產，展現農業循環再利用成果，「新北周」期間市民可享100元入園優惠。

「糧心．食光」餐宴，邀請一簞食、花泉田園美食坊、參三文化廚房、花愛現小酒館、糧心聚落等餐廳，採用超過80%有機與友善食材料理，圖為純植物甜點。圖／縣府提供
「糧心．食光」餐宴，邀請一簞食、花泉田園美食坊、參三文化廚房、花愛現小酒館、糧心聚落等餐廳，採用超過80%有機與友善食材料理，圖為純植物甜點。圖／縣府提供

新北市農業局「稼日蒔光」響應宜蘭綠色博覽會，並且在物產館的凡得立商店進駐，一起把更多好吃、好玩、好逛的內容帶進園區。圖／綠博提供
新北市農業局「稼日蒔光」響應宜蘭綠色博覽會，並且在物產館的凡得立商店進駐，一起把更多好吃、好玩、好逛的內容帶進園區。圖／綠博提供

「糧心．食光」餐宴採用超過80%有機與友善食材，並以「全食利用」及「零浪費」的手法料理，建構永續飲食敘事。圖／縣府提供
「糧心．食光」餐宴採用超過80%有機與友善食材，並以「全食利用」及「零浪費」的手法料理，建構永續飲食敘事。圖／縣府提供

凡得立商店的「冰淇淋得來速」讓小朋友超愛，民眾體驗在地風味的熱門亮點。圖／縣府提供
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「糧心．食光」餐宴邀請一簞食、花泉田園美食坊、參三文化廚房、花愛現小酒館、糧心聚落等餐廳，採用超過80%有機與友善食材，並以「全食利用」及「零浪費」的手法料理，建構永續飲食敘事。圖／縣府提供
「糧心．食光」餐宴邀請一簞食、花泉田園美食坊、參三文化廚房、花愛現小酒館、糧心聚落等餐廳，採用超過80%有機與友善食材，並以「全食利用」及「零浪費」的手法料理，建構永續飲食敘事。圖／縣府提供

宜蘭綠博的物產館「凡得立商店（Friendly Store）」強調買在地、吃在地，並且打造綠色餐廳「糧心．食光」，示範從產地到餐桌的永續生活。圖／縣府提供
宜蘭綠博的物產館「凡得立商店（Friendly Store）」強調買在地、吃在地，並且打造綠色餐廳「糧心．食光」，示範從產地到餐桌的永續生活。圖／縣府提供

新北市政府參與綠博策展，以「萬金挑選，新北好食力」為主題，在凡得立展售新北好茶、萬里蟹等50項在地農產。圖／縣府提供
新北市政府參與綠博策展，以「萬金挑選，新北好食力」為主題，在凡得立展售新北好茶、萬里蟹等50項在地農產。圖／縣府提供

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