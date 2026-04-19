致敬廟會遶境概念 艋舺國際舞蹈節串聯萬華15場域「昇華」70場演出

艋舺國際舞蹈節2026年以「昇華」為題，連結萬華15個場地，帶來超過70場的精彩節目，類型涵蓋現代舞、肢體劇場、馬戲和雜技等，本周末於艋舺熱鬧登場。曉劇場表示，艋舺國際舞蹈節打破傳統坐在黑盒子等待戲開演的觀戲模式，而是在充滿歷史人文風景的艋舺，攜帶舞蹈護照到各個非典型的表演空間觀賞。

「舞蹈節究竟是短暫的展演機制，還是一種能持續影響創作生態的長期介入?」策展人鍾伯淵表示，艋舺國際舞蹈節邁入第八年，從初始僅有 Open Call 項目，邀集藝術家在萬華各地起舞，逐步發展為涵蓋多元創作面向的展演平台。今年更以『昇華』為主題， 探看舞蹈創作的新發與永續，希望能持續呼應春天 乘艋舺探尋藝術萌發。

台灣傳統廟會節慶將神像與由人扮演的神明將士組成遊行隊伍，繞行區域內的不同廟宇，祈求區域平安。曉劇場表示，艋舺國際舞蹈節以台灣傳統廟會節慶的概念，在艋舺匯集超過15個不同場地，如同在地的廟宇，而參與舞蹈節的表演團隊則像是進駐廟宇的神明，參與舞蹈節的觀眾更像是遊行的神祇和信眾，透過三天密集在艋舺遊走，以藝術活化區域，讓在地民眾與藝術邂逅。

2026艋舺國際舞蹈節將包含公開徵選單元（Open Call Program）及打開國際單元（Open International Program），徵集來自國內外的創作團隊，最終有來自日本、西班牙、印尼、俄羅斯各地及台灣團隊共計30組參與。包括Ihot Sinlay Cihek 及張可揚，結合原住民議題探討舞蹈經過歷史整理後的樣貌；奧地利安東布魯克納大學舞蹈學院畢業的謝劭暘，從身體如何發聲為核心命題，探問表演如何在不同場域與時間框架中被重新生成；張慈軒以阿富汗女性在極權與宗教規訓下的處境為出發點，回應女性在被剝奪行動與發生後的生存狀態。

今年國際交流單元延續2025年獲評審青睞之5組國內編舞家作品，包含郭爵愷（身體不止）、曾靖恩 、蔡宏義（優尼客當代馬戲團）、黃至嘉（蓺術遊牧）、Vir Torres以及舞躍大地舞蹈創作比賽銀牌獎得主徐尉庭，將在舞蹈節期間推薦給長期與艋舺國際舞蹈節合作之國際策展人，媒合與推薦下一站的演出機會。也再次邀請2025年開幕編舞家Chara Kotsali回台，帶來新作《IT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE》 ，以聲音與詩作為創作材料書寫舞蹈詩篇。

●2026艋舺國際舞蹈節：https://www.wantodancefestival.com