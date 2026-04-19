女生私密處常感染…醫揭男伴6大惡習 尿液噴濺馬桶不擦超母湯

有些女性明明平常很重視私密處清潔，也積極治療，卻還是反覆出現婦科感染問題。婦產科醫師張瑜芹提醒，原因未必只出在自己身上，伴侶的衛生習慣也可能是被忽略的關鍵。她指出，研究顯示，不少女性泌尿生殖道感染，可能與親密接觸時伴侶帶來的細菌、病毒或黴菌有關，若男方平時衛生習慣差，確實可能增加女伴反覆感染的風險。

張瑜芹在臉書發文整理出6項常見卻容易被忽略的衛生盲點，提醒女性若總是反覆感染，除了檢視自己的生活習慣，也可留意伴侶是否有相關問題。

包皮清潔不徹底

她指出，包皮內側與龜頭之間容易藏汙納垢，若男性洗澡時沒有翻開包皮仔細清洗，就可能累積包皮垢，成為細菌、黴菌與病毒滋生的溫床。親密接觸時，這些病原體可能進一步進入女性陰道，增加陰道炎、子宮頸炎及HPV（人類乳突病毒）感染風險。

如廁後不清理尿液噴濺

張瑜芹表示，有些男性站著小便時，尿液會濺到馬桶座圈、邊緣甚至地板，卻沒有順手清潔，這些殘留物在潮濕環境中可能成為病原滋生來源，增加環境汙染風險。

衣物清洗不夠勤

她提到，許多男性會把流汗後的衣褲、襪子隨手丟著，拖到幾天後才一起洗，這類衣物往往沾附汗水、皮脂、皮屑與細菌，若長時間悶放，容易孳生黴菌與細菌，尤其褲子和襪子更要特別注意。

親密前後沒有清洗

張瑜芹說，生殖器周邊與肛門附近本來就是細菌密度較高的區域，如果在親密行為前後都沒有適度清潔，可能讓大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、念珠菌等病原有機會進入女性陰道或尿道，進而引發感染。

抽菸、酗酒、嚼檳榔

她表示，這些習慣不只傷害自身健康，也可能影響伴侶。部分有害物質可能透過唾液、體液等接觸增加風險，並干擾女性私密處正常菌叢與黏膜防禦力，讓感染與病變風險上升。

性病或HPV帶原卻不知情，甚至刻意隱瞞

張瑜芹提醒，這是最難察覺、也最令人擔心的問題之一。因為不少男性即使感染HPV或其他性病，也未必會出現明顯症狀，若從未檢查，或明知感染卻未告知伴侶，就可能在親密接觸中把病毒傳給對方，進一步提高女性罹患子宮頸癌、外陰癌、陰道癌等疾病的風險。

她也呼籲，若女性長期反覆感染，不妨和伴侶一起正視衛生與健康問題，必要時雙方都應接受檢查，而不是只讓一方反覆治療，才能真正找出原因、降低感染機率。

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