喝咖啡不只提神 醫曝43年研究關鍵數據：每天2杯降失智風險

腎臟科醫師江守山引述一項長達43年的大型研究指出，日常飲用咖啡可能對大腦健康具有保護效果。該研究由美國多個研究機構合作進行，包含麻省總醫院布萊根醫院、哈佛大學公共衛生學院及麻省理工學院等單位，成果已發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA）。

研究分析來自兩大長期資料庫「護士健康研究（NHS）」與「健康專業人員隨訪研究（HPFS）」共131,821名參與者，並追蹤其飲食習慣與健康狀況長達43年。結果顯示，適量攝取含咖啡因咖啡（每日約2至3杯）或茶（每日1至2杯），與降低失智症風險及減緩認知退化具有關聯。

數據指出，在超過13萬名參與者中，共有11,033人於研究期間罹患失智症。相較於幾乎不喝咖啡者，經常飲用含咖啡因咖啡者罹患失智症的風險降低約18%，主觀認知下降比例也較低（7.8%比9.5%），在部分客觀認知測驗中表現更佳。

研究也發現，茶類攝取同樣呈現類似趨勢，但無咖啡因咖啡則未顯示顯著關聯。研究團隊認為，咖啡中的活性成分可能在長期中對大腦產生保護作用，但仍需進一步釐清其機制。

除了認知健康外，營養觀點也指出，咖啡富含多酚類抗氧化物「綠原酸」，有助調節生理機能、降低發炎反應，並與減重、穩定血糖及護肝等益處相關。不過不同沖泡方式，對營養成分與效果也有所差異。

若以咖啡因含量來看，冷萃咖啡因長時間浸泡（約12至24小時），有時咖啡因含量反而較高；熱咖啡濃度較穩定，而冰咖啡因稀釋後含量略低。此外，咖啡豆種類與烘焙程度也會影響咖啡因含量，淺焙通常保留較多。

若從抗氧化角度分析，熱咖啡在萃取過程中可釋放較多綠原酸與類黃酮，整體抗氧化效果較佳；相較之下，冰咖啡因稀釋影響濃度，冷萃咖啡雖口感溫和，但相關化合物含量較少。至於腸胃敏感族群，則可選擇酸度較低的冰咖啡或冷萃，以減少刺激。