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5月嬰狂吐竟非腸胃炎 兒科醫揪異狀揭「最安靜警訊」：比哭更可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師吳昌騰指出，一名約5個月大的嬰兒因腸胃炎症狀送醫，頭部電腦斷層檢查卻出現雙側、大量且新舊混合的硬腦膜下血腫。 示意圖／ingimage
兒科醫師吳昌騰指出，一名約5個月大的嬰兒因腸胃炎症狀送醫，頭部電腦斷層檢查卻出現雙側、大量且新舊混合的硬腦膜下血腫。 示意圖／ingimage

兒科醫師吳昌騰在臉書分享臨床經驗指出，一名約5個月大的嬰兒因「持續嘔吐、食慾不佳」被父母帶往急診，初步看似常見腸胃炎症狀。當時孩子無發燒、無外傷紀錄，生命徵象穩定，甚至沒有明顯哭鬧，整體狀況一度讓人誤以為只是單純不適。

不過吳昌騰在進一步觀察時發現異常，包括眼神無法對焦、肌肉張力偏低以及頭圍異常，決定安排頭部電腦斷層（CT）檢查。結果顯示，嬰兒出現雙側、大量且新舊混合的硬腦膜下血腫（SDH），並非單一事件所致，引起高度警覺。

後續檢查更揭露多項異常，包括眼底出現多層視網膜出血、全身X光顯示肋骨舊骨折，以及腦部MRI顯示缺氧性腦損傷。多項跡象拼湊後，醫療團隊最終判定為「受虐性腦傷」（Abusive Head Trauma, AHT），也是兒科醫師最不願面對的情況之一。

吳昌騰指出，受虐性腦傷初期症狀常不明顯，可能僅表現為嘔吐、嗜睡或煩躁，因此容易被誤認為一般疾病，一旦延誤診斷，恐導致更嚴重的二次傷害。該名嬰兒後續出現癲癇、發展遲緩與視力受損，研究顯示超過7成患者會留下長期神經後遺症。

醫師也提醒，在急診現場「最怕的不是大聲哭的孩子，而是過於安靜的嬰兒」。吳昌騰呼籲第一線醫療人員若出現任何疑慮，不應忽略潛在兒虐風險；同時也提醒照顧者，若情緒壓力過大，應先將孩子放置於安全環境、暫時離開並尋求協助，切勿因一時失控造成不可逆傷害。

根據國民健康署孕產婦關懷中心資料，受虐性腦傷俗稱「嬰兒搖晃症候群」，多發生於3歲以下幼兒，尤其是6個月內嬰兒。當嬰兒遭劇烈搖晃或頭部撞擊時，可能導致顱內出血、視網膜出血及腦水腫，嚴重甚至危及生命。

由於嬰幼兒頸部肌肉尚未發育完全，支撐力不足，若遭快速前後搖晃，腦部會在顱內劇烈晃動，造成血管破裂與腦部損傷。常見症狀包括嗜睡、煩躁、抽搐、意識不清、嘔吐與呼吸困難等，需高度警覺。

嬰兒哭鬧是正常溝通方式，可能與飢餓、尿布不適、發燒或腸絞痛等因素有關。建議照顧者先觀察原因並適度安撫，如包覆、輕拍、給予奶嘴等，切勿以搖晃方式試圖止哭。

國健署強調，照顧嬰兒時應保護頭頸部，並提醒所有照顧者了解搖晃嬰兒的風險。若不慎發生疑似傷害，應儘速就醫並如實告知狀況，及早介入有助降低致命率與後遺症風險。

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