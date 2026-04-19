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今起回溫恐飆34度 周四起鋒面再來加華南雲雨區西半部雷雨襲3天

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起轉晴氣溫逐漸回升，恐飆30度以上。本報資料照片
今起轉晴氣溫逐漸回升，恐飆30度以上。本報資料照片

中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，今天東北季風逐漸減弱，迎風面地區溫度回升，高溫在26-34度；降雨以迎風面為主，其他地區多雲到晴，局部地區有午後陣雨。周三之前類似天氣型態，但周四之後隨著鋒面接近、通過，後續受東北季風及華南雲雨區影響，全台有雨，西半部恐有大雨及雷雨。

鄭傑仁表示，今天東北季風減弱，從偏東北風逐漸轉為偏東風，白天氣溫回升，降雨以迎風面地區為主，中午過後，高屏近山區平地及中南部山區有零星午後短暫陣雨。

氣溫方面，西半部高溫約28到30度，南部可達32度，其中近山區平地約32到34度，台東28到29度，宜蘭與花蓮約25度。類似天氣持續至周三。周四至周六鋒面接近、通過，東北季風增強，華南雲雨接力，西半部可能出現雷雨。

未來降雨趨勢，鄭傑仁說，今天到明天多數地區多雲到晴，迎風面零星或局部雨，高屏及中南部山區午後雨。周二迎風面雨稍增，基隆北海岸及宜、花、東等迎風面地區有局部雨，高屏及其他山區午後雨。

鄭傑仁表示，周三晴到多雲，環境轉為偏南風到西南風，溫度上升，但大台北、南投、宜花及其他山區局部午後雨。周四到周六受鋒面及東北季風影響，周四到周五鋒面逐漸通過，伴隨東北增強，周六還有華南雲雨區影響，西半部各地都有下雨機會，並有雷雨發生機會，但具體鋒面通過時間及影響程度還有待觀察。

鄭傑仁表示，溫度部分，今、明兩天至周二，各地早晚偏涼，北部及宜蘭低溫不到20度，其他地區約21到23度；白天高溫西部約27到30度，東部約25到26度。周三溫度明顯回升，西部普遍可達30度以上，東部約26度。

鄭傑仁指出，周四至周六鋒面接近並通過、東北季風增強，溫度下降，中部以北、宜蘭、花蓮及台東降溫明顯，降溫時間點與鋒面通過時間相關，如果鋒面較早通過，周四氣溫就會開始下降，否則就往後延。此外，周四台東有發生焚風的機會。周一及周二晨及周三馬祖有霧或低雲，交通需注意航班往返訊息。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 東北季風

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