從高雄鹽埕老市場走向新店面 蘇安妮靠減糖生乳捲贏得女顧客的心

高雄青創品牌「聊聊甜室」從鹽埕第一公有市場遷址至新興區，負責人蘇安妮離開台北職場返回高雄創業，從市集起家、進駐鹽埕第一公有市場，逐步拓展成固定店面，提供更寬廣空間給消費者吃甜點，「聊聊心情也聊聊故事」。

「聊聊甜室」負責人蘇安妮原本從事英語廣告文案工作，返鄉後轉業投入甜點烘焙，以生乳捲為主打商品，2019年自市集擺攤創立品牌，隨後進駐鹽埕第一公有市場設立實體店。

今年2月，「聊聊甜室」透過青年局「雄挺利」利息補貼減輕資金壓力，順利遷址至新興區洛陽街並完成店面裝潢，青年局長林楷軒日前探訪，關心品牌經營現況。

蘇安妮分享，源於過去在北部生活的體會，她希望打造一個溫馨舒適、沒有距離感的空間氛圍；過去6年累積18至65歲的穩定客群，其中7成為女性顧客。

蘇安妮每日清晨5點即開始製作各式甜點，為降低生乳捲甜度及呈現濃郁奶香，選用海藻糖取代傳統砂糖，若有未售完商品會當日全數銷毀。她說，即使現在原料成本波動大，她仍堅持既定製作流程與用料標準，近期將拓展電商平台與宅配服務，朝創業「2.0」的目標前進。

青年局長林楷軒樂見高雄青年在異鄉累積豐富實務經驗後選擇深耕家鄉，這樣能為在地產業帶來創新觀點。他強調，青年局「雄挺利」提供利息補貼，能實質陪伴剛轉型的青創品牌，讓創業者能無後顧之憂地投入新店面設備與品牌經營，扎下更穩固事業根基。

「聊聊甜室」的明星商品是生乳捲，業者選用日本抹茶粉與動物性鮮奶油製作，清爽不甜膩。圖／高市青年局提供