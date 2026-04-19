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沈玉琳罹「急性骨髓性白血病」現身說法 醫示警4大警訊錯過恐送命

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
血液病學會專家侯信安攜手罹患「急性骨髓性白血病」的沈玉琳，宣傳疾病及早診斷的重要性。記者廖靜清／攝影
血液病學會專家侯信安攜手罹患「急性骨髓性白血病」的沈玉琳，宣傳疾病及早診斷的重要性。記者廖靜清／攝影

知名主持人沈玉琳於2025年7月底驚傳住院，病因一度傳為猛爆性肝炎，後來本人親自澄清，罹患「急性骨髓性白血病」（AML），即俗稱的血癌，停工住院化療與治療，目前已達成「完全緩解」（CR）。於「世界急性骨髓性白血病日」前夕現身，分享自身抗癌歷程，直言最大錯誤，就是對身體不適輕忽。

沈玉琳表示，發病前幾周感到極度疲憊，以為是工作壓力大，花大錢租借經脈療法機器回家貼穴道，還去精神科就診，反覆告訴自己「沒事，我很好。」殊不知忽略了疾病的初期警訊，症狀迅速惡化，「走幾步就非常喘」，甚至洗澡力氣都沒有，完全沒意識是身體出了狀況，險些延誤了黃金救援時機。

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病工作組召集人、台大醫院血液腫瘤科教授侯信安指出，臨床上AML常見四大警訊，包括不明原因的極度疲倦或貧血、反覆發燒、不明瘀青或出血、骨骼或關節疼痛。若同時出現兩項以上症狀，應盡快就醫抽血檢查，切勿自行判斷為小病拖延治療。

急性骨髓性白血病的病程「來得快、走得急」，常在幾天或幾周內迅速惡化，若延誤治療，恐在短時間內奪命。沈玉琳回憶，發病初期僅出現極度疲倦，甚至連走幾步路都喘，誤以為是過勞或自律神經失調，遲遲未就醫。直到家人堅持送醫檢查，才發現白血球飆破22萬、血色素僅剩2.6，嚴重影響身體氧氣供應。

「成年男性的血色素正常值約為13.5。」侯信安說，沈玉琳的血色素僅剩2.6，情況危急，隨即安排至加護病房治療。這麼低的血色素數值代表體內氧氣交換已經嚴重出問題，身體各部位的細胞無法獲得足夠的氧氣，所以會出現持續的極度疲倦、臉色蒼白、無力、心悸、頭暈、呼吸急促等症狀。。

沈玉琳暴瘦10公斤並緊急停工7個月治療，歷經多次化療與持續治療後，終於逐漸恢復健康，也決定站出來擔任血癌關懷大使。他以自身經驗提醒，許多病人初期症狀容易被忽略，甚至用錯誤理由自我安慰，導致錯過黃金治療期。如果非常疲累且休息後無法緩解，建議抽血檢查，找出隱藏的生理原因。

侯信安表示，AML是成人最常見的急性血癌之一，惡性度高、進展快速，台灣每年約新增近千名患者。過去治療選擇有限，高齡患者平均存活僅數月；但隨著標靶藥物與精準醫療發展，近年已明顯改善預後，高齡患者存活期可延長至約一年，年輕族群五年存活率也提升至6至7成。

「這是一場與時間賽跑的疾病。」侯信安強調，AML若未及時治療，可能在數周至數月內因感染或出血致命。透過早期診斷與精準用藥，不僅可延長存活，更有機會翻轉疾病預後，對國家整體癌症死亡率下降也具關鍵影響。

沈玉琳 猛爆性肝炎

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