獨／世界地球日環團見總統提早1天登場 面對面談核三重啟、核能延役

依循多年慣例，總統自2004年起每年4月22日會在總統府內接見環保團體聽取建言，今年因應賴清德總統參訪行程，本次將提早到4月21日下午與總統見面。環保團體今年新提出31件環保建言，其中包含近期熱議的老舊核電廠再運轉議題，能源轉型、國土規畫、生態保育等仍是提案重點。

全國NGOs環境會議溝通平台召集人、台灣公民參與協會創會理事長何宗勳表示，2024年賴總統就職前夕，環團在地球日拜會，2024年列管111案、2025年列管84案，2年總計有195案列管，目前已有72案解除列管，占比接近4成。案件主要集中於經濟部、內政部、農業部及環境部，顯示能源轉型、國土規畫、生態保育與汙染治理，仍是環境治理的核心戰場。

持續列管事項部分，包含反對行政部門提案修法延役核電廠，應堅持落實非核家園政策；以碳稅取代碳費，兼顧社會公平性和還稅於民，真正實踐綠色轉型；大林蒲遷村應和環評脫鉤；以及要求清除28萬噸以上不法掩埋學甲的爐碴等。

針對先前有環保團體抗議遊蕩犬相關提案被「抽離」一事，何宗勳解釋，各方的提案是一定要有共識才會成案，也才能在世界地球日和總統建言，這次會有31件新提案，其中也包含遊蕩犬管理議題，而各界關注的核電延役議題也會談，因為非核家園就是環保團體的共識，也因為賴總統之前針對核電延役的說法引起各方不同的憂慮，這次應會針對核三重啟的部分來回應，而4月30日的總統府氣候變遷對策委員會上，委員也會對此再提出討論。

何宗勳表示，民團提出各種的環境保護提案，雖然不見得政府一定要全盤接受，但全國NGOs環境會議溝通平台功能就是要溝通，但有些議題涉及不同部會，如果由環境部召集經濟部、內政部等，這樣的層級並不高，面對爭議不高但又可行的議題，例如環境公益信託等，建議可由政務委員來整合跨部會的溝通。