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這種睡姿是大忌 防睡眠呼吸中止醫師教你這樣睡

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
睡眠呼吸中止症，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢重要分水嶺，醫師建議向左或向右（側睡），能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止發生頻率。記者謝進盛／翻攝
睡眠呼吸中止症，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢重要分水嶺，醫師建議向左或向右（側睡），能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止發生頻率。記者謝進盛／翻攝

許多民眾飽受白天嗜睡、注意力不集中之苦，檢查後發現多與「睡眠呼吸中止症」有關。醫師強調，除體重外，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢關鍵，仰睡更是大忌。

衛福部新營醫院表示，睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）主要原因為睡覺時上呼吸道塌陷阻塞，導致短暫窒息，核心誘因包括肥胖導致喉嚨脂肪堆積、先天臉部結構狹窄（如小下巴）、扁桃腺過大等，年長、飲酒、吸菸及高血壓患更是高風險族群，男性比率更比女性高。

新營醫院胸腔內科醫師汪政德更提醒，除體重外，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢重要關鍵，仰睡更是大忌。

他說明，人體入睡後肌肉放鬆，呼吸道支撐力會下降。向前（仰睡），受重力影響，舌根與軟顎易向後塌陷，導致氣道阻塞，引發嚴重缺氧。而向左或向右（側睡），姿勢能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止發生頻率。

汪政德汪指出，對於部分「姿勢性」患者而言，僅透過睡姿調整（如側睡訓練或使用提醒裝置），就有機會減少阻塞型睡眠呼吸中止症症狀或其對正壓呼吸器（CPAP）依賴。

為提供更精準治療，新營醫院有提供居家睡眠檢測（HSAT）。病患只需帶回小型設備，在宅即可監測，呼吸中止指數（AHI），區分仰、側睡時的發作次數。

此外，還有最低血氧飽和度，評估夜間缺氧嚴重程度。數據顯示，部分中重度患者在調整為側睡後，其 AHI 指數可獲得大幅改善。透過量化數據，能為每位患者量身打造個人化的睡眠建議。

新營醫院院長莊毓民表示，居家睡眠檢測，除可讓病患免除大醫院排隊等待，更能讓民眾及早發現是否有睡眠呼吸中止症，減少可能引發心血管疾病與腦中風風險。呼籲若民眾有打鼾、白天嗜睡、注意力不集中、夜間會嗆醒或咳醒等症狀，可速至醫院胸腔內科、耳鼻喉科、精神科或神經內科門診就醫，由醫師安排相關檢查。

衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德。記者謝進盛／翻攝

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