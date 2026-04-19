蛋糕、泡菜、巧克力？十大監獄美食人氣揭曉

你知道全台各監獄也有賣「美食」嗎？不只有蛋黃酥、鳳梨酥，還有生巧克力、重乳酪蛋糕、手工餅乾、醬油等等，近年來在社群與團購市場小有名氣，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大監獄美食榜單，從彰化監獄蛋黃酥、臺中監獄重乳酪蛋糕，到桃園女子監獄泡菜及臺東監獄水餃、吐司，各類產品不只橫跨甜點與鹹食，也在網路上累積高度討論聲量。觀察其爆紅原因，除了價格親民、用料實在帶來的高CP值之外，更重要的是強調無添加、手工製作與受刑人技能培訓背景所形成的「安心感」。再加上部分商品限量供應、需排隊或預訂，進一步放大稀缺性與話題性，使「監獄出品」逐漸成為網路高聲量美食，也因為討論度高，吸引不少網友想訂購，卻發現：「可惜就是每個監獄的網站速度超～級～慢」、「好像每樣幾乎都很好吃欸，真的需要一個平台整合，農會也需要，這樣可以一次買各地的」。

NO.10 重乳酪蛋糕

翻攝／矯正機關自營產品網路商城

臺中監獄的重乳酪蛋糕之所以被點名，核心在於濃郁乳酪比例與綿密口感。根據臺中監獄官網顯示，此款蛋糕製作過程完全不加水，選用乳酪、細砂糖、雞蛋、動物鮮奶油作為基底，打造出濃郁滑順的主體風味；底層則以餅乾粉與奶油塊混合壓製，帶出酥香口感與層次對比。整體配方沒有過多添加，走的是經典重乳酪路線，讓風味更純粹、口感更紮實。隨著溫度不同，也會產生不同口感，冷凍後食用，像吃冰淇淋般滑順；冷藏時，則是濕潤綿密的口給、乳酪味更突出，加上此款蛋糕不使用防腐劑，讓不少消費者在「安心感」上也給出高評價。

臺中監獄

・盒裝｜380公克±10公克，NT$300

NO.9 泡菜

翻攝／矯正機關自營產品網路商城

除了甜點之外，桃園女子監獄推出的手工泡菜，近年也在網路引起注意，成為「監獄美食」中少見的鹹食代表。不同於一般市售泡菜強調重口味，這款泡菜主打天然發酵、清爽脆口，酸辣比例溫和。

根據矯正署網站的相關產品說明，該系列手工泡菜選用山東大白菜作為主要原料，強調不添加防腐劑與人工色素，走「健康取向」路線。在風味設計上，「黃金泡菜」結合南瓜與味噌調製出金黃色澤醬底，使整體口感更顯溫潤順口。另一款「韓式泡菜」則以蘋果泥與韓式辣椒粉醃漬，透過自然發酵呈現微辣甘甜風味，入口清爽、生津多汁，強調不厚重、不死鹹的差異化定位。

另外，價格親民同樣是關鍵優勢，加上保存期限與日常搭配性高（配飯、配麵都適合），讓它逐漸在團購圈與社群中發酵。

桃園女子監獄

黃金泡菜、韓式泡菜

・罐裝｜650±10公克，NT$160

・袋裝｜1000±10公克裝，NT$200

NO.8 鳳梨酥

在矯正署自營產品體系中，鳳梨酥可說是跨監獄共同發展的經典品項，從北到南各監所幾乎都有自己的版本。

臺中監獄的鳳梨酥長年為熱銷商品，主打使用土鳳梨餡製作，以香酥餅皮配合上土鳳梨餡的微酸口感，且當日接單、當日現做，確保食品新鮮美味，臺東監獄則選用台東在地的土鳳梨，口感扎實、略帶土鳳梨的酸甜與香氣。另外，臺南監獄也是選用土鳳梨餡，基隆監獄則用冬瓜、鳳梨醬等材料製作。

臺中監獄

・禮盒｜10入/盒，NT$340

基隆監獄

・袋裝｜8入，NT$140

・禮盒｜12入，NT$210

臺北監獄

・袋裝｜6顆，NT$ 110

・禮盒｜12顆，NT$250

臺東監獄

・禮盒｜10入，NT$330



臺南監獄



・禮盒｜12入，NT$360

NO.7 水餃

翻攝／矯正機關自營產品網路商城

排名第七的水餃為臺東監獄的「由阿灣手工水餃」，又被稱為「大哥水餃」，因為臺東監獄前身為「岩灣技能訓練所」，過去曾收容一清、二清專案中的幫派與黑道人物，也因此有「大哥監獄」的稱號，為產品增添話題性。

回到產品本身，水餃強調全手工製作，外皮Q彈有勁，內餡選用溫體豬後腿肉，溫體豬後腿肉，新鮮現做，粒粒水餃又大飽滿，口味分為高麗菜、韭菜、玉米等3種口味。先前還曾出品彩色水餃，用紅龍果、鼠麴草、南瓜、紅蘿蔔、紫地瓜等天然蔬果揉製餃皮，不添加色素，營造色香味俱全的享受。

目前矯正機關自營商城中，「由阿灣手工水餃」因供貨不足，已暫停訂購，可見其市場需求已遠高於產能供應。

臺東監獄（由阿灣手工水餃、目前供貨不足）

・1200公克±5%公克，NT$210

NO.6 手工餅乾

翻攝／矯正機關自營產品網路商城

在法務部矯正署自營產品體系中，手工餅乾屬於長年穩定販售的基本品項之一，分布於多個監所烘焙作業單位。產品多以堅果、杏仁、起司與雜糧等口味為主，強調純手工製作、不添加人工香料與防腐劑，走的是簡單原料與扎實口感的路線。

以台南監獄「歸人莎崙烘焙坊」為例，早期即導入手工餅乾技能訓練，其中一款「夏威夷果仁手工餅乾」主打美國加州原裝進口的整顆夏威夷豆搭配濃可可，口感甜中帶苦；「帕米桑起士手工餅乾」則是一款以濃郁乳酪鹹香為特色的酥鬆點心。

臺中監獄的原味核桃手工餅乾以麵粉、核桃仁、奶油塊、雞蛋的材料製作，主打酥脆口感；宜蘭監獄則把當地盛產的金棗融合餅乾，低油低糖、用料紮實；新竹監獄有巧克力杏仁、抹茶巧克力豆和香草蔓越莓等口味，適合搭配茶點享用。

臺南監獄(歸人莎崙烘焙坊)

・夏威夷果仁手工餅乾

袋裝｜180g，NT$120

・巧克力杏仁手工餅乾

袋裝｜180g，NT$85

・帕米桑起士手工餅乾

袋裝｜180g，NT$85

臺中監獄

・手工餅乾 原味核桃

袋裝｜300公克±9公克，NT$ 100

・手工餅乾 核桃酥

袋裝｜300公克±9公克，NT$ 100

・手工餅乾 黑芝麻

袋裝｜300公克±9公克，NT$ 100

新竹監獄

・手工餅乾禮盒

禮盒｜約300±10g，NT$ 155

・手工餅乾(經濟包)

袋裝｜約360±10g(18片)，NT$155

高雄女子監獄

・手工餅乾(小)

袋裝｜270克±10%，NT$115

・手工餅乾(大)

袋裝｜540克±10%，NT$230

宜蘭監獄

・手工餅乾

禮盒｜820公克，NT$300

NO.5 巧克力

翻攝／矯正機關自營產品網路商城

監獄產出的巧克力類甜點近年在社群與團購圈逐漸累積討論度，從生巧克力到節慶禮盒，都是矯正機關自營商城中，較具話題性的甜點類別之一。

台中女子監獄推出的「MISS經典手工巧克力」系列，是其自營作業烘焙產品中最具代表性的甜點之一，產品以全程手工製作為核心，發展出多層次可可風味與禮盒化商品線，長期作為對外販售與節慶禮品選擇，網友討論「台中女子監獄的生巧克力是我的第一名（兩種口味都推薦）」、「是真的好吃」。

根據官方資料，該系列巧克力包含提盒巧克力、生巧克力、心型巧克力與咖啡豆巧克力等多種型態，口味則涵蓋杏仁角、夏威夷豆等不同組合，透過堅果與果乾的搭配，強化口感層次與風味變化。部分品項如生巧克力強調濃郁滑順口感，而咖啡豆巧克力則以外層巧克力包覆咖啡豆，呈現酥脆與苦甜交錯的對比風味。

桃園女子監獄的巧克力相關甜點，多以偏向溫和甜度與日常化口感，強調手工製作與原料單純，讓整體風味不會過於厚重，像是「生巧克力」以高純度70%的巧克力為基底，結合鮮奶油調和乳脂比例，使口感呈現柔滑細緻的入口即化質地，同時保留可可本身的濃郁香氣與微苦尾韻，形成層次分明的風味表現。相較於市售濃烈可可系甜點，這類巧克力更接近「輕甜零食」定位，也因此較容易被納入團購與節慶伴手禮市場。

臺中女子監獄

・Miss經典巧克力(中提盒)

盒裝｜20g，NT$190

・Miss經典巧克力(中提盒)

盒裝｜50g，NT$350

・Miss經典巧克力(小袋裝)

袋裝｜20g，NT$130

・Miss經典棋盤盒

袋裝｜125g，NT$160

・Miss經典單顆小禮盒(12入)

盒裝｜64g，NT$300

・Miss經典單顆心型盒(8入

盒裝｜32g，NT$200

・生巧克力-伯爵紅茶風味(大

盒裝｜250g±10，NT$300

・生巧克力-原味(大)

盒裝｜250g±10，NT$300

桃園女子監獄

・生巧克力

盒裝｜150g±10，NT$235

NO.4 醬油

翻攝／矯正機關自營產品網路商城

已有數十年歷史的屏東監獄「鼎新醬油」是不少老饕的最愛，製程延續傳統釀造工法，以黃豆與小麥為主要原料，經浸泡、蒸煮、製麴後，加入食鹽水進行長時間自然發酵，並透過180天以上的熟成，最終形成醬油原汁，再經壓榨、過濾與調製後完成裝瓶。整體流程強調「時間發酵」的重要性，使風味在長時間熟成中逐步醞釀，呈現出穩定的醬香與層次感。

此款醬油名稱中的「鼎新」取自「更新」之意，核心概念在於透過釀造工序，延伸出收容人重新學習與重建生活能力的歷程。由收容人參與製作的每一批醬油，不僅是一項食品產出，也被視為技能養成的一環，象徵從原料到成品的轉化過程，如同人生重新調整與再出發的隱喻。

除了屏東監獄，雲林第二監獄的醬油產品以臺灣本土高品質黑豆蒸煮、製麴、入缸曝曬180天釀造而成，不含防腐劑等化學添加物，另外還有壺底油膏、甲級油膏等產品。

屏東監獄

・鼎新甘醇醬油

瓶裝｜500ml，NT$70

・鼎新原汁醬油

瓶裝｜500ml，NT$70

・鼎新陳年醬油

瓶裝｜520ml，NT$190

・鼎新醬油膏

瓶裝｜500±10ml，NT$70

・鼎新甘醇醬油

禮盒｜甘醇醬油500ml×6，NT$420

・鼎新原汁醬油

禮盒｜原汁醬油500ml×6，NT$420

・鼎新綜合包醬油

禮盒｜原汁醬油500ml/瓶×2、甘醇醬油500ml/瓶×2、醬油膏500ml/瓶×2共6瓶，NT$420

・鼎新雙子星經濟包醬油

禮盒｜甘醇醬油500ml/瓶×1、醬油膏500ml/瓶×1共2瓶，NT$155

雲林第二監獄

・日式和風醬油

盒裝｜420±10ml，NT$100

・臺灣黑豆醬油雙入禮盒

盒裝｜醬油/油膏420±10毫升雙入裝，NT$400

・臺灣黑豆純釀醬油

瓶裝｜420ml±10，NT$200

・甲級醬油

瓶裝｜420ml±10，NT$150

・臺灣黑豆陳年醬油

盒裝｜420ml±10，NT$280

・臺灣黑豆壺底醬油

瓶裝｜420ml，NT$200

NO.3 蛋捲

臺南監獄手工蛋捲產品提供多種口味選擇，包括原味、芝麻、咖啡、檸檬、海苔及肉鬆等六種，呈現多元化風味設計。製作上延續傳統烘焙工序，強調手工攪拌與薄層烘烤技法，原料選用紐西蘭進口奶油，並標榜不添加人工香料、人工色素與防腐劑，使整體風味更為純粹自然。產品主打真材實料與安心食用概念，口感偏向濃郁厚實，帶有溫潤奶香層次。由於屬於訂製型商品，製作與出貨需一定工期，目前訂單出貨時間約需3至4週。

嘉義監獄蛋捲以基礎烘焙原料為核心，使用紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉製作，強調原料單純與品質穩定，不添加人工香料或防腐劑，使成品呈現紮實且帶有自然蛋奶香的口感。整體定位偏向日常零食與伴手禮市場，主打安心、健康與手工製作特色，屬於矯正機關自營烘焙產品中較具穩定供應性的品項之一。品嚐過嘉義監獄蛋捲的網友就說：「蛋捲很好吃！口感扎實、味道香醇，很配茶，長輩也很喜歡！」

嘉義監獄

・蛋捲(20入裝)

袋裝｜600g，NT$160

・一口酥蛋捲

袋裝｜150g±4.5g，NT$65

臺南監獄

・手工蛋捲(大)

袋裝｜20支裝(肉鬆15支)/500g，NT$180

・手工蛋捲(小)

袋裝｜10支裝/250g，NT$90

NO.2 吐司

監獄烘焙產品中，吐司類商品同樣屬於具代表性的自營食品之一。綠島監獄吐司多以基礎麵粉與發酵工法製作，強調每日現做與新鮮出爐的口感，組織細緻，主打單純麥香與樸實風味。

臺東監獄則延續東部自營產品的在地特色，吐司製作同樣以手工烘焙與基礎原料為核心，使用新鮮鮮奶智做，並透過穩定發酵與烘焙控制，使成品在保有柔軟口感的同時更具彈性與濕潤度，也因為熱銷，過去有不少人協助代購。

臺東監獄

・鮮奶吐司（需電話訂購，無法經矯正署網路商城購買）

規格電洽，NT$60

綠島監獄

・白吐司（直接向作業科訂購，無法經矯正署網路商城購買）

袋裝｜NT$40／條

・甜吐司（葡萄、紅豆、芋頭）

袋裝｜NT$50／條

・椰蓉吐司

袋裝｜NT$60／條

NO.1 蛋黃酥

翻攝FB／彰化監獄

眾多的矯正署美食當中，以「蛋黃酥」的網路聲量最高！尤其彰化監獄「儒林烘焙坊」的「鐵窗牌蛋黃酥」更是經典。每到中秋檔期，這款蛋黃酥總會掀起搶購熱潮，甚至被網友封為「全台最難買的蛋黃酥」，開放訂購當天，官網與電話訂購同時被擠爆，2025年更是創下開賣短短4小時就賣出7萬顆的好成績，還有人一天狂打數百通電話仍買不到，還氣到向法務部投訴。

此款鐵窗牌蛋黃酥之所以能長年維持高討論度，關鍵就在於「平價＋用料實在」的高CP值策略。相較市售名店動輒高價，彰化監獄的蛋黃酥一顆只要43元左右，卻仍維持酥皮層次與飽滿內餡，外皮油亮酥脆、內部紅豆沙包裹鹹蛋黃，口感紮實不甜膩，也讓不少老饕直言「一吃就回購」，再加上「難買」帶來的稀缺性與話題性，使這款蛋黃酥不只是節慶商品，更成為社群每年固定討論的隱藏版美食之一。

據傳，從前默默無名的「鐵窗牌蛋黃酥」之所以在近年爆紅，乃因2018年的一次配方調整。當時，一位五星級飯店的主廚入監服刑，調整蛋黃酥配方，讓原本評價普通的產品，口感大幅提升、迅速打開口碑。不少網友聽到故事後好奇：「這位所謂的五星級主廚會想出來自己開店嗎？」「希望他的受刑人夥伴都可以出來開店，讓好吃的蛋黃酥片地開花」。

除了彰化監獄的「儒林烘焙坊」，基隆監獄則是常態販售蛋黃酥產品，以飽滿鹹蛋黃為內餡，搭配綿密手工烏豆沙餡，烘烤後口感酥鬆、層次分明，也是熱銷商品。

彰化監獄

・經典蛋黃酥（季節性商品，下列為2025年價格）

禮盒｜6入，NT$260

禮盒｜10入，NT$410

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年4月13日至2026年4月12日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『監獄美食』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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