淡江大橋通車前 2500自行車友樂打卡

淡江大橋即將於5月12日通車，交通部公路局今天上午舉辦自行車活動，2500名車友在晨曦中前行，不少車友除感受難得在橋上奔馳快感，也有人忍不住停下車打卡自拍。

新北市政府和公路局從17日起接連舉辦參訪、路跑及自行車等一連串慶祝活動，今天清晨一路上就有許多車友騎車趕來漁人碼頭參加活動，6時許就陸續在起跑點集合。

活動由交通部政次陳彥伯及新北市副市長朱惕之等人主持鳴槍起跑儀式，陳彥伯致詞表示，淡江大橋不僅是屬於工程人員的成果，更是屬於大家的，希望大家發揮熱情，一起騎上橋。

朱惕之表示，連接淡水和八里的淡江大橋，還沒有通車前，所有的車友用一步一腳印方式，走過淡江大橋，一起來看見淡水河的美。

活動首先是50公里組車友於6時30分出發，沒多久，20公里組也接續出發，許多人騎上淡江大橋後，除了感受難得在橋上寬廣車道奔馳快感，也有人忍不住停車自拍打卡，留下有趣的畫面。