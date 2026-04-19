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今年恐出現超級聖嬰現象 粉專：等5、6月聖嬰現象成形後再評估強度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
科學家預估今年極可能出現140年來最強烈的聖嬰現象，美西地區夏季氣溫和濕度高於平均，可能出現異常暴雨。圖為加州聖伯納汀諾縣去年冬天暴雨成災的景象。(路透)
科學家預估今年極可能出現140年來最強烈的聖嬰現象，美西地區夏季氣溫和濕度高於平均，可能出現異常暴雨。圖為加州聖伯納汀諾縣去年冬天暴雨成災的景象。(路透)

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，監測數據顯示，熱帶太平洋海溫正迅速上升，國際上有不少國家的科學家陸續提出呼籲，今年恐出現超級聖嬰現象

所謂的「超級聖嬰」（Super El Niño）現象，「林老師氣象站」指出，是指中太平洋和東太平洋海域表層水溫升高極為顯著的強烈聖嬰現象，通常定義為海溫異常升高超過攝氏2度以上或更高。這是一種極端的氣候事件兆象，常易引發全球性的極端天氣，如：熱帶風暴、高溫、洪水或是乾旱。歷史上的超級聖嬰曾於1972/73、1982/83及2015/16年發生過，當時均對全球農業和生態造成重大的衝擊。

「林老師氣象站」表示，美國氣候預報中心最新展望預測今年夏天聖嬰現象出現的可能性為62%，並且至少會持續到今年底，而出現「強」聖嬰現象的機率則增加為50%。

「林老師氣象站」指出，從目前西太平洋熱帶地區的異常西風強度來看，的確有機會將積聚的暖水向東移動，並取代了通常較冷的東太平洋海域；不過，也別先恐慌猜測，應該先等到5、6月的聖嬰現象成形後，再來評估後續強度與類型的發展，團隊將持續追蹤、監測未來變化趨勢。

聖嬰現象

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