周五周六鋒面再來 雷陣雨由北而南氣溫下降、北台轉涼

天氣轉好變熱，但周五、周六再一波鋒面南下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周二受鋒後乾空氣影響，今、明各地轉晴朗穩定，白天逐日漸熱、日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率；周二各地晴時多雲，北台氣溫稍降，東半部偶有局部短暫雨。

今日各地區氣溫如下：北部19至30度、中部20至32度、南部21至34度及東部20至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三、四水氣略增，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：周五凌晨鋒面南下，由北而南轉有局部陣雨或雷雨；周六仍受鋒面影響，降雨範圍擴大，各地區有局部陣雨或雷雨的機率。周五、六氣溫下降、北台轉涼。下周日、一(26、27日)鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升。下周二(28日)另一鋒面移入，天氣再轉變。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

此外，中央氣象署19日2時最新資料顯示，第4號輕度颱風「辛樂克」，在日本東南方海面向東北加速遠離並持續減弱；對台灣及日本皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。