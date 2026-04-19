快訊

伊朗24小時變卦再關荷莫茲！川普反嗆「耍小聰明、別想勒索」

Dyson Spot+Scrub Ai掃拖機器人開箱！實測綠光避障＋潔癖級清潔 集塵桶無塵袋超威

周五周六鋒面再來 雷陣雨由北而南氣溫下降、北台轉涼

聽新聞
0:00 / 0:00

周五周六鋒面再來 雷陣雨由北而南氣溫下降、北台轉涼

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今日至周二各地轉晴朗穩定，白天逐日漸熱、日夜溫差大。本報資料照片
今日至周二各地轉晴朗穩定，白天逐日漸熱、日夜溫差大。本報資料照片

天氣轉好變熱，但周五、周六再一波鋒面南下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周二受鋒後乾空氣影響，今、明各地轉晴朗穩定，白天逐日漸熱、日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率；周二各地晴時多雲，北台氣溫稍降，東半部偶有局部短暫雨。

今日各地區氣溫如下：北部19至30度、中部20至32度、南部21至34度及東部20至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三、四水氣略增，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：周五凌晨鋒面南下，由北而南轉有局部陣雨或雷雨；周六仍受鋒面影響，降雨範圍擴大，各地區有局部陣雨或雷雨的機率。周五、六氣溫下降、北台轉涼。下周日、一(26、27日)鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升。下周二(28日)另一鋒面移入，天氣再轉變。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

此外，中央氣象署19日2時最新資料顯示，第4號輕度颱風「辛樂克」，在日本東南方海面向東北加速遠離並持續減弱；對台灣及日本皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天氣動態 吳德榮

延伸閱讀

追白沙屯、大甲媽注意天氣變化 雷雨今開轟…午後雨勢恐更大

今零星雨略降溫！下周四又有鋒面報到 台灣海峽側雨勢恐最劇烈

將有1至2波較冷空氣 專家指北部宜花最有感 這時降雨訊號顯著

夏天越來越熱 日本命名氣溫40度以上為「酷暑日」

相關新聞

道安新破口！慢車酒駕 暴增6成4

台灣取締酒駕多年，警政署統計，去年警取締酒駕違規件數為五萬六三○三件，其中汽、機車酒駕及拒測件數為近三年最少，但慢車酒駕與拒測件數卻是近三年最高，尤其慢車酒駕件數較前年暴增六成四。警方指出，民眾怕被抓酒駕，改以自行車代步，但慢車酒駕除違規，也有自摔、撞人或蛇行釀車禍的危險，慢車酒駕漸成為政策破口。

酒駕新法轉移效應！民眾鑽法律漏洞改慢車上路 逃避重罰

二○二五年汽、機車酒駕案件下降，慢車酒駕件數卻較前一年暴增近六成五，且慢車拒測件數竟占全國總拒測數近五成。專家與防制團體疾呼，酒駕行為已出現「轉移效應」，民眾正鑽法律漏洞，改以慢車代步逃避重罰，形成交通安全新盲區。

1管血+AI抓出老化根源 預防醫療2年內實現

台灣今年正式邁入超高齡社會，推估十年後會再進入「極高齡化社會」，全球都面臨人口老化課題，目前皆朝提前處理老化根源、降低不健康餘命方向發展；關渡醫院院長陳亮恭說，隨ＡＩ發展及檢驗檢查的進步，預計最快二到三年內，僅需要一管血就能檢測體內一萬多種蛋白質，搭配ＡＩ辨識器官是否老化，進而提早防範疾病發生。

急診率低…在宅急症擬擴大

衛福部健保署自前年七月起，推行「在宅急症試辦計畫」，近期於「台灣醫誌」首度公開成果，並揭露試辦計畫死亡率。患者三天內再回急診率為百分之○點五、卅天內死亡率百分之七，因與台北區醫學中心不分疾病別住院患者相比，治療後三天再回急診率百分之二相比，被評估成效顯著，今年下半年將納骨髓炎以外所有感染症適用在宅急症計畫。

南科奇美醫院工程挖出史前遺址 啟動搶救

號稱「鏟下去就是歷史」的台南科學園區，再度因開發與考古發現出現碰撞。斥資卅億元興建的南科奇美醫院備受地方醫療體系期待，不料近期開挖時意外掘出持續延伸的史前文化層，恐難以如期於後年完工。工務局坦言，台南歷史悠久，地下遺址密度全台最高，開發與文資保護的衝突難以完全避免。

今年恐出現超級聖嬰現象 粉專：等5、6月聖嬰現象成形後再評估強度

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，監測數據顯示，熱帶太平洋海溫正迅速上升，國際上有不少國家的科學家陸續提出呼籲，今年恐出現超級聖嬰現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。