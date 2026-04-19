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秋葵降血糖關鍵在於「黏」，如何在生活中獲得好處 醫師建議這樣做

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
醫師指出，秋葵的黏性來自可溶性膳食纖維與多醣體，在腸道有助於會讓食物移動變慢，碳水化合物被分解、被吸收的速度也會變慢。圖／123RF
醫師指出，秋葵的黏性來自可溶性膳食纖維與多醣體，在腸道有助於會讓食物移動變慢，碳水化合物被分解、被吸收的速度也會變慢。圖／123RF

秋葵有助降血糖嗎？基因醫師張家銘在臉書專頁指出，根據Plants今年發表的統合分析指出，秋葵有助於血糖及糖化血色素改善，也有助於增加胰島素阻抗。另外，很多人不喜歡秋葵，因為它「黏」，但這黏性來自可溶性膳食纖維與多醣體，在腸道有助於會讓食物移動變慢，碳水化合物被分解、被吸收的速度也會變慢。

張家銘指出，這篇統合19篇臨床研究的分析發現，秋葵可以讓空腹血糖下降，用比較生活化的方式來理解，這代表整體血糖有「中等幅度」的下降；糖化血色素（HbA1c）平均下降大約 0.7% 到 0.8%，如果一個人的HbA1c原本是 7，經過一段時間的調整，降到大約 6.2 到 6.3。

張家銘指出，秋葵口感有點滑、有點黏，好像不太乾脆，但有時「生活裡那些讓人不太習慣的味道，有時候，剛好就是身體在找的東西。」秋葵或許是其中很安靜、也很被忽略的存在。他解釋，秋葵幫助血糖，但血中胰島素濃度沒有明顯變化，代表身體並沒有靠「分泌更多胰島素」來壓低血糖，而是細胞本身開始「聽得懂訊號」，也就是說效率變好了。

另外，很多人不喜歡秋葵，因為它「黏」，張家銘指出，這黏性來自可溶性膳食纖維與多醣體，這些成分在腸道，會讓食物移動變慢，碳水化合物被分解、被吸收速度也變慢，血糖就不會一下子衝高。除此之外，秋葵裡面還有多酚、黃酮類、槲皮素、皂苷等，也讓澱粉分解變慢。

在生活中，應如何運用秋葵？張家銘建議：

第一，可以把秋葵當成日常飲食的一部分，像餐前吃一點，或是搭配主食一起吃，幫助血糖反應更平穩。

第二，重點在穩定，而不是一次吃很多。身體比較習慣的是規律的訊號，而不是突然的刺激。

第三，要搭配整體生活節奏，包括睡眠、壓力、活動量，這些都會影響胰島素阻抗，當這些條件一起調整，效果才會比較穩定。

第四，如果已經有在使用降血糖藥物，這些飲食調整是加分，而不是取代。

至於如何料理秋葵，張家銘建議，輕輕川燙，時間不要太長，再用冷水沖過，口感會轉為清脆，像剛洗過的葉片。或用小火慢慢乾煎，表面帶一點微焦，裡面還保留著水分，咬下去是溫暖的。如果放進湯裡，不會搶味道，反而讓整體變得柔順。

另外，秋葵需要醬油或芝麻，讓它的甘味被帶出來，或是一點蒜香，讓整體多一點層次，簡單地和蛋一起，可變成一種溫柔的日常。如果放進咖哩或燉菜，它會慢慢融進去，不特別被看見，但卻讓整體變得更滑順。

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