體力差不敢出國？ 旅遊專家指名「6大好物」：銀髮族必備

辛苦大半輩子，許多人期盼在退休後環遊世界、享受人生。然而，隨著年紀增長，體力與身體狀況難免不如從前，長途旅行可能會帶來額外的負擔。對此，專家點名了「6樣聰明退休族必買的旅遊神器」，建議長者在踏上旅程前務必備妥，讓出國之旅更加輕鬆、安全且舒適。

根據「GoBankiingRates」報導，專家建議退休族在出發旅行前，應優先投資以下6項高實用性的物品：

1.高品質的輕量行李箱

旅遊企劃公司Casago執行長史蒂夫（Steve Schwab）建議，務必投資一個高品質、重量輕且配備「四個萬向輪」的行李箱。輕量化的四輪設計能大幅減輕拖拉時對手腕與關節的壓力，而高品質的聚碳酸酯材質，則能兼顧輕巧與耐用度，不怕旅途中的碰撞。

2. 漸進式壓力襪

長時間搭乘飛機容易導致血液循環不良。航空包機公司執行長羅欽（Dean Rotchin）指出，穿著能提供適度加壓的壓力襪，有助於促進腿部血液循環，有效緩解久坐引發的腫脹、疼痛或液體積聚問題。

3. 支撐力極佳的舒適好鞋

雙腳支撐著全身的重量，一雙好鞋能減輕臀部、背部與膝蓋關節的壓力。專家提醒，銀髮族的旅遊鞋應具備6大特點：服貼包覆、良好的足弓支撐、避震緩衝功能、穩固的鞋跟結構、寬大且有高度的鞋楦頭（不壓迫腳趾），以及柔軟透氣的材質。

4. 多孔行動電源

出國在外，確保手機電量充足才能隨時與家人保持聯繫並使用地圖導航，同時也要確保相機隨時有電，不錯過任何留下美好回憶的時刻。

5. 壓縮行李收納袋

壓縮收納袋獨特的雙拉鍊設計不僅能大幅壓縮衣物體積、騰出更多行李空間，還能讓行李箱內部井然有序，找東西時不必再翻箱倒櫃。

6. 隨身藥物分裝盒

購買一個設計良好的多格藥盒，能幫助長輩在旅途中依然保持規律的服藥習慣，確保健康不出狀況。