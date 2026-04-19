道安新破口 慢車酒駕 暴增6成4

台灣取締酒駕多年，警政署統計，去年警取締酒駕違規件數為五萬六三○三件，其中汽、機車酒駕及拒測件數為近三年最少，但慢車酒駕與拒測件數卻是近三年最高，尤其慢車酒駕件數較前年暴增六成四。警方指出，民眾怕被抓酒駕，改以自行車代步，但慢車酒駕除違規，也有自摔、撞人或蛇行釀車禍的危險，慢車酒駕漸成為政策破口。

酒測超標 單車也算酒駕

上個月，台中市有女子騎自行車上路，警方攔查，酒測值超標，她才驚覺「騎腳踏車也算酒駕」；高雄也曾查獲男子喝下五瓶米酒後騎腳踏車，酒測值達一點八六毫克，員警當場開單；台北市北投日前有男子騎微型電動二輪車，因未開大燈遭攔，意外查出酒測值為一點一六毫克，被依公共危險罪移送法辦。

台北市黃姓交通警官指出，不少民眾仍以為只要不是開車、騎機車，就不算酒駕；其實，包括來台旅遊的外籍人士或移工，喝完酒就騎乘共享單車，也會被取締，從自行車到微型電動二輪車，慢車酒駕已不是灰色地帶，是警方已持續取締、甚至移送的違法行為。

動力工具 涉公共危險罪

警政署指出，「慢車」包含自行車、電動自行車、微型電動二輪車、電動滑板車等，自行車若沒有動力工具，就沒有公共危險罪問題，但酒精濃度達每公升零點一五毫克以上，可處一千兩百元至兩千四百元罰鍰；若拒絕酒測，罰鍰將加倍至四千八百元；如果騎的是電動自行車等「動力工具」，酒測值過高則可能觸犯刑法公共危險罪。

過去取締酒駕多集中在汽、機車駕駛，去年含慢車的全部取締酒駕件數較前年微增百分之一點二五，其中酒駕肇事死亡人數一四三人，相較五年前已減少一六八人。隨政策實行日久，多數民眾已有喝酒不開車觀念，但部分民眾卻選擇以慢車當成迴避酒駕取締的工具。

慢車拒測 去年逾4千件

據統計，慢車酒駕去年達一萬二○九五件，年增四七五八件，暴增六成四，占整體酒駕違規比率二成一，等於每五件酒駕就有一件是慢車。慢車不只酒駕件數大增，拒測也成為新破口，去年酒駕拒測共八六三一件，其中慢車拒測四○四六件，占拒測件數四成六，是汽、機、慢三類車種中最多，且較前年再增一一五四件，年增三成九。

道路交通管理處罰條例規定慢車酒測超標最多罰兩千四百元，拒測罰四千八百元；但汽、機車拒測罰鍰達十八萬元，十年內再犯可罰卅六萬元，差別甚大。有員警說，慢車拒測成本低，國人懷著賭一把、不會被抓的心態，「查獲就自認倒楣拒測認罰」。

嚇阻失靈 評估提高罰則

因慢車酒駕暴增，成為酒駕新破口，遭質疑罰則過低，導致嚇阻失靈。交通部表示，會與內政部了解後，評估修法提高罰則的必要性。交通部強調，歷年來已多次修法提高罰鍰額度，且有累犯罰鍰無上限、累犯接受酒癮治療、吊扣銷駕照、移置保管車輛等處罰來防制酒駕，道交條例考量慢車與汽、機車的車種不同，才有不同處罰規定。