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新聞眼／開挖才發現文資 凸顯制度疏漏

聯合報／ 本報記者林伯驊

國內開發案牴觸地下遺址、文資而卡關的案例屢見不鮮，不少重大開發案因事前無法精確掌握，付出時間和金錢的沉重代價。如何翻轉「開挖才發現」的窘態，除要落實考古監看，健全制度是當務之急。

古都台南挖到歷史遺跡已成家常便飯，南科園區及周邊一九九五年起已發現八十二處以上遺址，涵蓋的文化層從史前到明清時代皆有，分布密集，為此還成立考古博物館收藏出土文物。但從南科奇美醫院工程又挖到遺址來看，工程界對遺址分布，似乎還是「瞎子摸象」。

儘管奇美醫院事前委託專業考古團隊鑽探評估，施工規畫盡力迴避可能涉及遺址區域，依舊「踩雷」。關鍵在於主管機關至今未建置地下文資敏感區域圖資，以致開發單位掌握不足，無法預判潛在風險。

再者，開發案採事前審查機制，從環評到開發許可，開發單位須提交專業評估，甚至試掘結果作為審查判斷依據；若一再「踩雷」，恐涉及業主委託的考古團隊量能、專業度是否不足。文資、環評到工程主管機關，都該檢討補漏。

遺址、文資是國家公共財，保護（存）勢必產生成本。國內類似經驗多不勝數，蘇花改工程曾在開隧道時挖出逾千年的漢本遺址，工程為此延宕、追加預算；台積電在嘉義科學園區蓋廠，也為了要保全公共財而調整施工順序，額外成本多由業者自行吸收，並不公平。

文化資產保存法應在制度面，強化因文資保存而延誤工程等損失的補償規定；或參考英國等先進國家，研議透過保險制度分散風險，別讓業主有「倒霉」、「被拗」的感受，開發過程遭遇遺址時消極配合保存，甚至連通報都不願意。

漢本遺址 奇美醫院 台南 考古 文物

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