酒駕新法轉移效應 改慢車上路 逃避重罰

二○二五年汽、機車酒駕案件下降，慢車酒駕件數卻較前一年暴增近六成五，且慢車拒測件數竟占全國總拒測數近五成。專家與防制團體疾呼，酒駕行為已出現「轉移效應」，民眾正鑽法律漏洞，改以慢車代步逃避重罰，形成交通安全新盲區。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長高淑真指出，慢車酒駕數量增加，與二○二三年上路的酒駕新法相關，新法規定酒駕除吊銷駕照外，還須扣牌兩年，對駕駛人具強大嚇阻力。

「數據顯示拆車牌有效，但酒駕者並未消失，而是轉移了。」高淑真指出，有累犯因駕照被吊銷、車牌被扣，轉向不需駕照的微型電動二輪車或腳踏車。

去年酒駕拒測案件，慢車占了百分之四十六，幾乎每兩件拒測就有一件是慢車。還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨表示，這反映出民眾「不想被罰」的心理遠大於「不想肇事」的認知，她認為現行法規存在嚴重盲區，慢車駕駛人完全被排除在強制防制教育與酒癮評估之外，建議國家應盡速修法補足。

高淑真也認為，拒測已成為某種「富人條款」，她曾遇過有累犯繳交逾百萬罰鍰卻仍持續酒駕者。

不少民眾普遍存在「騎腳踏車酒駕不違法」的錯誤認知，吳宜蒨警告，酒精影響的是大腦的判斷力與平衡感，微型電動二輪車具備「電動無聲、常行駛於人車混合道」的特性，對老弱婦孺等脆弱用路人的威脅不亞於汽、機車，社會大眾絕不能因車體是「微型」就低估殺傷力。

高淑真則建議，警政署應考慮把微型電動二輪車的數據獨立列出，並針對違法改裝提速、外籍移工與無照駕駛族群加強宣導。她認為，未來防制方向除了須將醫療介入與教育評估入法，並提醒，為避免宿醉情況，國人應強化「最後一口酒後可能需長時間代謝」的觀念。