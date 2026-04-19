在宅急症擬擴大 專家：提升遠距監測、呼吸治療介入

衛福部健保署分析「在宅急症試辦計畫」，因近九成患者完成治療，且卅日死亡率為百分之七，將擴大試辦此計畫；專家分析，目前在宅急症計畫篩案標準嚴格，才使死亡率偏低，實務上使用在宅急症計畫的患者，使用遠距監測設備率低，僅約二成二、協助插管的呼吸治療師介入率不到一成八，若不提升介入率恐增加患者死亡率。

在宅醫學會副理事長黎家銘指出，試辦計畫成效較佳原因之一為事前篩案較為嚴格，以肺炎患者為例，健保署訂有嚴重度指標，較嚴重個案不建議在宅治療，需留在醫院觀察，中度以下個案才會進入試辦計畫。若比照國外「不限適應症」做法，成效恐怕不如預期。

健保署統計，在宅急症試辦計畫實施前九個月，收案約二千名患者中，遠距監測使用率僅百分之廿二點六，呼吸治療師諮詢率僅百分之十七點八。

台灣在宅醫學會名譽理事長余尚儒說，設置遠距監測能確認病患家屬是否依照醫囑、協助患者翻身等，也能確認血壓等數值是否正常，一旦出現異常，醫療團隊能隨時介入，如今使用率僅二成二，主因是「誘因太低」，試辦計畫健保僅補助每天四百點，醫療團隊根本是賠錢在做，補助若能提升至每天一千點，使用率才有機會破五成，增加照護安全性。

余尚儒說，現行在宅急症收案對象中，約三成為肺炎病人，但在宅急症計畫中，呼吸治療師參與比率低，呼吸治療師能在肺炎病人半夜突然呼吸不順時，協助插管等，降低再送急診的機率，但因為參與計畫，呼吸治療師需廿四小時隨時待命，給付又不高的前提下，使其參與的比率低，健保署若要擴大試辦在宅急症計畫，應優先將遠距監測與呼吸治療的給付補齊。

健保署長陳亮妤表示，在宅醫療有助病房周轉與病人照護，但目前收案多為病情穩定者，肺炎嚴重度未必需呼吸治療師介入，加上多數呼吸治療師仍集中於醫院呼吸病房，投入在宅服務的意願不高，未來是否擴大給付與人力投入，仍待整體評估。