急診率低 在宅急症擬擴大

衛福部健保署自前年七月起，推行「在宅急症試辦計畫」，近期於「台灣醫誌」首度公開成果，並揭露試辦計畫死亡率。患者三天內再回急診率為百分之○點五、卅天內死亡率百分之七，因與台北區醫學中心不分疾病別住院患者相比，治療後三天再回急診率百分之二相比，被評估成效顯著，今年下半年將納骨髓炎以外所有感染症適用在宅急症計畫。

被稱為「住院替代性服務」的在宅急症試辦計畫執行已逾一年半，過去需住院施打抗生素的肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類感染患者，能改為在家接受治療。

健保署盤點試辦計畫前九個月成效，在家住院者三天內再轉急診的比率為百分之○點五、十四天轉急診為百分之二點九；三天再住院率為百分之○點六、十四天再住院為百分之三點七；整體死亡率，十四天死亡率為百分之四、卅天為百分之七。

健保署長陳亮妤說，如果與台北區醫學中心不分疾病別的住院患者相比，出院後三天內再轉急診率為百分之二，在宅住院的成績不俗，且參與在宅住院的患者，完成治療率為百分之八十九點九，接近九成，再加上，在宅住院每人平均的醫療費用為三萬五千多點，與傳統住院每人支出需六萬九千多點低，顯示試辦成效不差。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，在宅急症試辦計畫的收案對象，多屬於狀況穩定，且屬於「中度以下」的感染症患者，醫學中心處理的多是「重症病患」，病患樣態不同，若拿在宅急症的數據與台北區醫學中心不分疾病別的住院患者，三天內再轉急診的數據相比，是難以相提並論，同理，死亡率也會因疾病樣態不同，難直接比較。

收案為在宅急症患者，三天內以及十四天內再轉急診或住院的比率都低於百分之四，但仍有一定死亡率；台灣在宅醫療學會副理事長黎家銘說，病患不管於醫院住院或在家住院，都有一定的機率因病過世，且不少採取在宅急症患者，在治療期間出現感染症，家屬多希望在宅善終，因此也建議未來在宅急症能納入安寧需求。

陳亮妤表示，骨髓炎以外的全數感染症皆納入在宅急症適用對象，最快今年下半年上路，去年全年在宅急症收案人數約四六六○人，擴大至所有感染症後，預估全年收案人數將達八千六百人，新增收案人數四千人。