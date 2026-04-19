聽新聞
0:00 / 0:00

急診率低 在宅急症擬擴大

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
健保署二○二四年七月起實施在宅急症試辦計畫，患者完成治療率達近九成，後續將擴大納入所有感染症。在宅醫療示意圖。本報資料照片
健保署二○二四年七月起實施在宅急症試辦計畫，患者完成治療率達近九成，後續將擴大納入所有感染症。在宅醫療示意圖。本報資料照片

衛福部健保署自前年七月起，推行「在宅急症試辦計畫」，近期於「台灣醫誌」首度公開成果，並揭露試辦計畫死亡率。患者三天內再回急診率為百分之○點五、卅天內死亡率百分之七，因與台北區醫學中心不分疾病別住院患者相比，治療後三天再回急診率百分之二相比，被評估成效顯著，今年下半年將納骨髓炎以外所有感染症適用在宅急症計畫。

被稱為「住院替代性服務」的在宅急症試辦計畫執行已逾一年半，過去需住院施打抗生素的肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類感染患者，能改為在家接受治療。

健保署盤點試辦計畫前九個月成效，在家住院者三天內再轉急診的比率為百分之○點五、十四天轉急診為百分之二點九；三天再住院率為百分之○點六、十四天再住院為百分之三點七；整體死亡率，十四天死亡率為百分之四、卅天為百分之七。

健保署長陳亮妤說，如果與台北區醫學中心不分疾病別的住院患者相比，出院後三天內再轉急診率為百分之二，在宅住院的成績不俗，且參與在宅住院的患者，完成治療率為百分之八十九點九，接近九成，再加上，在宅住院每人平均的醫療費用為三萬五千多點，與傳統住院每人支出需六萬九千多點低，顯示試辦成效不差。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，在宅急症試辦計畫的收案對象，多屬於狀況穩定，且屬於「中度以下」的感染症患者，醫學中心處理的多是「重症病患」，病患樣態不同，若拿在宅急症的數據與台北區醫學中心不分疾病別的住院患者，三天內再轉急診的數據相比，是難以相提並論，同理，死亡率也會因疾病樣態不同，難直接比較。

收案為在宅急症患者，三天內以及十四天內再轉急診或住院的比率都低於百分之四，但仍有一定死亡率；台灣在宅醫療學會副理事長黎家銘說，病患不管於醫院住院或在家住院，都有一定的機率因病過世，且不少採取在宅急症患者，在治療期間出現感染症，家屬多希望在宅善終，因此也建議未來在宅急症能納入安寧需求。

陳亮妤表示，骨髓炎以外的全數感染症皆納入在宅急症適用對象，最快今年下半年上路，去年全年在宅急症收案人數約四六六○人，擴大至所有感染症後，預估全年收案人數將達八千六百人，新增收案人數四千人。

健保署 患者

延伸閱讀

圖表看時事／平均每日逾8人喪命！乳癌患病率十年激增 圖解好發年齡高峰

學生自傷通報暴增17.5倍！就醫恐中斷學習 教團批教部3年沒動作

健保署揭詐領手法 自費又報健保最常見

圖表看時事／癌藥霸榜2025年藥費排名 瘦瘦針搭減重熱潮衝進前十

相關新聞

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

台灣中油公司今（18）日宣布，自下周一（20日）凌晨零時起至4月26日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

31冰淇淋爆食安危機！北市衛生局稽查揪出三缺失 勒令業者限期改善

知名連鎖品牌「31冰淇淋」誠品南西店近日爆出食安爭議。一名網友在社群平台Threads上爆料，前往門市兌換生日禮時，竟在冰淇淋內挖出「大隻蟲腳」，且不只一隻，向店員反映後僅獲「重挖一球」的提議，引發消費者不滿並當場拒絕、要求退費。對此，臺北市衛生局於今（18）日表示，已於昨晚派員前往現場稽查，雖未發現異物，但查獲三項衛生缺失，已要求業者限期改善。

1管血+AI抓出老化根源 預防醫療2年內實現

台灣今年正式邁入超高齡社會，推估十年後會再進入「極高齡化社會」，全球都面臨人口老化課題，目前皆朝提前處理老化根源、降低不健康餘命方向發展；關渡醫院院長陳亮恭說，隨ＡＩ發展及檢驗檢查的進步，預計最快二到三年內，僅需要一管血就能檢測體內一萬多種蛋白質，搭配ＡＩ辨識器官是否老化，進而提早防範疾病發生。

北榮高齡醫學20年 國際能見度大躍進

台灣去年進入超高齡社會，退輔會最早於二○○四年推動「發展高齡醫學計畫」，二○○六年台北榮總高齡醫學中心成立，是國內最先開啟高齡醫學的先驅機構。廿年來，北榮高齡醫學團隊不僅在全球前百分之二頂尖科學家榜單中展現國際能見度，相關研究被全球前百分之十期刊引用篇數，去年已超過美國約翰霍普金斯大學與東京大學。

在宅急症擬擴大 專家：提升遠距監測、呼吸治療介入

衛福部健保署分析「在宅急症試辦計畫」，因近九成患者完成治療，且卅日死亡率為百分之七，將擴大試辦此計畫；專家分析，目前在宅急症計畫篩案標準嚴格，才使死亡率偏低，實務上使用在宅急症計畫的患者，使用遠距監測設備率低，僅約二成二、協助插管的呼吸治療師介入率不到一成八，若不提升介入率恐增加患者死亡率。

剴剴案社工判刑 社工團體22日將陳情籲政府扛責

剴剴案女社工遭北院依過失致死罪判刑二年，法院認定其保證人地位責任，引發社工界反彈。台北市社會工作人員職業工會發起全國連署，預計廿二日赴行政院陳情抗議，強調「社工是助人者而非刑法上的保證人」，要求政府檢討社安網失靈，並扛起制度責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。