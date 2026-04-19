國小重建 台積蓋廠 都碰上遺址

台灣建設開發與文資保存的拉鋸戰從未停歇，隨著府城、台中及南科大規模建設推進，工程單位施工時頻頻觸碰到地底下的歷史脈絡，幾乎都要讓路，面臨停工、變更設計或延宕的代價，挑戰現代城市發展與歷史記憶如何共存。

台南府城開發早，掘地三尺有遺址，工程常被迫停工、延宕。成功國小校舍重建工程因挖到清代台灣縣署歷史遺構，拖七年才完工，學生只能借文賢國中上課。新校舍完工後，師生今年二月終於得以返校上課。

南市水利局辦理公園北路新建雨水下水道箱涵時，開挖發現疑似清代城牆遺構，原訂前年完工，工程拖到去年初才完工。

台積電嘉義先進封裝廠也挖到遺址，業者緊急停工搶救文資，委託台大人類學系教授陳有貝考古團隊清理、分類與建檔。文化觀光局表示，台積電工地發現距今約三千五百年至四千五百年繩紋陶文化，出土文物包括陶器碎片、灰坑、貝塚和十多具人骨遺骸。

遺址也有原地保存事例，台中市一九○五年誕生第一代火車站，一九一七年第二代車站啟用，目前新站是第三代。鐵路高架化新站工程九年前發現第一代歷史遺構，市府選擇原地保留，呈現車站「三代同堂」景象。

台中市西屯區惠來、市政路口附近工地二○○二年開挖時，發現一具男童骨骸，停止開發後又陸續出土廿三具俯身葬人骨，命名為「惠來遺址」，逾兩千坪遺址土地市價超過廿億，地方人士奔走爭取保存，二○一○年公告為台中市首座市定遺址，也變更為公園用地，命名為「小來公園」，是台灣罕見在都會區原地保存的考古遺址。