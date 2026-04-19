聽新聞
0:00 / 0:00

國小重建 台積蓋廠 都碰上遺址

聯合報／ 記者萬于甄黃于凡余采瀅／連線報導

台灣建設開發與文資保存的拉鋸戰從未停歇，隨著府城、台中南科大規模建設推進，工程單位施工時頻頻觸碰到地底下的歷史脈絡，幾乎都要讓路，面臨停工、變更設計或延宕的代價，挑戰現代城市發展與歷史記憶如何共存。

台南府城開發早，掘地三尺有遺址，工程常被迫停工、延宕。成功國小校舍重建工程因挖到清代台灣縣署歷史遺構，拖七年才完工，學生只能借文賢國中上課。新校舍完工後，師生今年二月終於得以返校上課。

南市水利局辦理公園北路新建雨水下水道箱涵時，開挖發現疑似清代城牆遺構，原訂前年完工，工程拖到去年初才完工。

台積電嘉義先進封裝廠也挖到遺址，業者緊急停工搶救文資，委託台大人類學系教授陳有貝考古團隊清理、分類與建檔。文化觀光局表示，台積電工地發現距今約三千五百年至四千五百年繩紋陶文化，出土文物包括陶器碎片、灰坑、貝塚和十多具人骨遺骸。

遺址也有原地保存事例，台中市一九○五年誕生第一代火車站，一九一七年第二代車站啟用，目前新站是第三代。鐵路高架化新站工程九年前發現第一代歷史遺構，市府選擇原地保留，呈現車站「三代同堂」景象。

台中市西屯區惠來、市政路口附近工地二○○二年開挖時，發現一具男童骨骸，停止開發後又陸續出土廿三具俯身葬人骨，命名為「惠來遺址」，逾兩千坪遺址土地市價超過廿億，地方人士奔走爭取保存，二○一○年公告為台中市首座市定遺址，也變更為公園用地，命名為「小來公園」，是台灣罕見在都會區原地保存的考古遺址。

文物 台中 南科 遺址 台積

延伸閱讀

創造雙贏 學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動

延宕三任市長 盧秀燕：大安媽祖像今年一定完工

1921 年落成！從小學校變成舊北市府，台北當代美術館乘載台北記憶

協調近200名地主！台南學甲大灣農村重劃 將添住宅、增設防洪

相關新聞

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

台灣中油公司今（18）日宣布，自下周一（20日）凌晨零時起至4月26日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

31冰淇淋爆食安危機！北市衛生局稽查揪出三缺失 勒令業者限期改善

知名連鎖品牌「31冰淇淋」誠品南西店近日爆出食安爭議。一名網友在社群平台Threads上爆料，前往門市兌換生日禮時，竟在冰淇淋內挖出「大隻蟲腳」，且不只一隻，向店員反映後僅獲「重挖一球」的提議，引發消費者不滿並當場拒絕、要求退費。對此，臺北市衛生局於今（18）日表示，已於昨晚派員前往現場稽查，雖未發現異物，但查獲三項衛生缺失，已要求業者限期改善。

1管血+AI抓出老化根源 預防醫療2年內實現

台灣今年正式邁入超高齡社會，推估十年後會再進入「極高齡化社會」，全球都面臨人口老化課題，目前皆朝提前處理老化根源、降低不健康餘命方向發展；關渡醫院院長陳亮恭說，隨ＡＩ發展及檢驗檢查的進步，預計最快二到三年內，僅需要一管血就能檢測體內一萬多種蛋白質，搭配ＡＩ辨識器官是否老化，進而提早防範疾病發生。

北榮高齡醫學20年 國際能見度大躍進

台灣去年進入超高齡社會，退輔會最早於二○○四年推動「發展高齡醫學計畫」，二○○六年台北榮總高齡醫學中心成立，是國內最先開啟高齡醫學的先驅機構。廿年來，北榮高齡醫學團隊不僅在全球前百分之二頂尖科學家榜單中展現國際能見度，相關研究被全球前百分之十期刊引用篇數，去年已超過美國約翰霍普金斯大學與東京大學。

在宅急症擬擴大 專家：提升遠距監測、呼吸治療介入

衛福部健保署分析「在宅急症試辦計畫」，因近九成患者完成治療，且卅日死亡率為百分之七，將擴大試辦此計畫；專家分析，目前在宅急症計畫篩案標準嚴格，才使死亡率偏低，實務上使用在宅急症計畫的患者，使用遠距監測設備率低，僅約二成二、協助插管的呼吸治療師介入率不到一成八，若不提升介入率恐增加患者死亡率。

剴剴案社工判刑 社工團體22日將陳情籲政府扛責

剴剴案女社工遭北院依過失致死罪判刑二年，法院認定其保證人地位責任，引發社工界反彈。台北市社會工作人員職業工會發起全國連署，預計廿二日赴行政院陳情抗議，強調「社工是助人者而非刑法上的保證人」，要求政府檢討社安網失靈，並扛起制度責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。