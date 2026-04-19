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北榮高齡醫學20年 國際能見度大躍進

聯合報／ 記者魏忻忻李樹人／台北報導

台灣去年進入超高齡社會，退輔會最早於二○○四年推動「發展高齡醫學計畫」，二○○六年台北榮總高齡醫學中心成立，是國內最先開啟高齡醫學的先驅機構。廿年來，北榮高齡醫學團隊不僅在全球前百分之二頂尖科學家榜單中展現國際能見度，相關研究被全球前百分之十期刊引用篇數，去年已超過美國約翰霍普金斯大學與東京大學

台北榮總高齡醫學中心在過去廿年持續扮演台灣高齡醫學的重要推動者，相關研究結果也對全球高齡醫學領域做出貢獻。如北榮高齡醫學的研究結果持續發表於國際期刊，包括近五年於THE LANCET Healthy Longevity、ＢＭＪ，Nature Aging等頂尖期刊，一直維持高產出。

若將成果轉換為數字，比較同樣有臨床高齡醫學科的約翰霍普金斯大學與東京大學，以論文總數分析，北榮從二○○六年零篇，去年有近九十篇，排名第二；若計算作者產生平均值，北榮每年每位作者平均在二到五篇之間；最後是期刊引用排名前百分之十的論文，北榮後來居上，這廿三年超越交叉，去年卅七篇，高於約翰霍普金斯的平均卅篇，與東大的廿篇。

關渡醫院院長、國立陽明大學高齡與健康研究中心教授兼主任陳亮恭說，台灣高齡醫學模式隨台積電海外布局拓展至日本熊本，透過產官學合作，由台積電整合資源、學界提供專業，推動社區健康長壽計畫，當地已開始實施。未來也將前進美國，六月赴亞利桑那州立大學，啟動台灣高齡照護模式在美落地。

東京大學 退輔會 高齡化

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