百老匯星光演唱會 「This Is Me」原唱激昂感動全場

百老匯星光演唱會今晚在北流登場，由電影「大娛樂家」主角賽特爾（Keala Settle）演唱「This Is Me」壓軸，激昂歌聲將現場感動情緒推到最高點。

「百老匯星光演唱會」選擇台北作為全球首演第一站，從聲響設計到視覺效果，力求重現紐約劇場區的精緻與震撼，再現百老匯儀式感。今晚首演吸引超過4千名樂迷盛裝朝聖，聆聽多位百老匯實力派歌手唱跳。有趣的是現場不少劇迷配合演出主題，以戲劇角色、禮服造型盛裝出席，展現對演出的熱情。

根據牛耳藝術今晚發布的新聞資料，演唱會由「大娛樂家」澎湃的Come Alive揭幕，緊接著音樂劇「媽媽咪呀」與「漢密爾頓」等經典曲目接連登場，在舞群華麗律動下，將劇場熱度推向高點。隨後「悲慘世界」壯闊名曲Do You Hear The People Sing？激盪出深刻動人的堅定力量。

賽特爾則在上半場驚喜獻唱經典名曲Memory，以極具爆發力與情感張力的嗓音深深打動觀眾。下半場由「樂來越愛你」組曲華麗開場，現場 LIVE BAND 演奏將台北夜色渲染出洛杉磯式的浪漫，其他還包括「一個巨星的誕生」、「鐵達尼號」唱到「歌劇魅影」深情對唱，展現歌手駕馭多元風格的深厚功底。

百老匯星光演唱會19日還有一場，地點在台北流行音樂中心。