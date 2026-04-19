南科奇美醫院工程挖出史前遺址 啟動搶救

號稱「鏟下去就是歷史」的台南科學園區，再度因開發與考古發現出現碰撞。斥資卅億元興建的南科奇美醫院備受地方醫療體系期待，不料近期開挖時意外掘出持續延伸的史前文化層，恐難以如期於後年完工。工務局坦言，台南歷史悠久，地下遺址密度全台最高，開發與文資保護的衝突難以完全避免。

南科奇美醫院基地緊鄰南科管理局核心地帶，選址初期除參考南科管理局提供的遺址分布調查，更聘請專業考古團隊鑽探評估，確認避開已知敏感區後才動工。不料，今年三月施工團隊開挖時，在土層中仍發現疑似史前遺留與「灰坑」（垃圾坑）出露，且長達三公尺的史前文化層持續延伸。台南市文資處初步研判該文化層具極高研究價值。

台南科學園區自一九九五年核定設立以來，便是台灣考古學界的重鎮。過去廿年間，南科及其周邊工業區累計發現八十二處考古遺址，範圍達一二二公頃，出土文物編碼八百萬件。文資處指出，此次發現區域鄰近「石頭埔」疑似遺址，過去曾出土大量「大湖文化」相關墓葬與遺留，推測本次挖出的文物應為距今一千八百至三千三百年前的大湖文化陶片。

南科地區過去已發掘出包含大湖等六個不同時期文化層，最著名的莫過於大坌坑文化層的「台灣第一狗」，奇美醫院基地的新發現，為南科的史前拼圖再添一塊。

面對停工可能帶來的成本攀升與工程延宕，成大考古研究所名譽教授劉益昌樂觀看待。他說，奇美醫院是民營企業，作業程序較公部門靈活，建議可採「邊考古、邊施工」模式。具體對策包括變更設計以增加跨距、減少深層擾動，或採用「逆打工法」讓上方建築與下方發掘同步進行。

耕古文化考古專家葉長庚則提醒，隨著雨季與汛期將至，現場遺址應立即加強加固措施，避免出露的文化層因雨水沖刷受損。

奇美醫院表示，目前文化遺留集中於局部工區，對整體工程結構影響有限，最終是否須大規模變更設計，或增加後續搶救發掘的預算，仍須視文資審議委員會結論而定。

桃園鐵路地下化在火車站與捷運綠線Ｇ07站基地也曾挖出日治時期與清代鐵道遺構，另有四千多年前訊塘埔文化遺址，官方初估範圍約七千五百平方公尺，工程遇瓶頸。桃園捷運工程局長劉慶豐多次溝通，也開放民團參與Ｇ07站設計討論，雙方形成高度共識與默契，才得以加速開發。