新聞眼／慢車酒駕增多 只怕罰不怕撞 酒駕零容忍落空

酒駕防制政策近年隨著修法重罰及加強取締，看似民眾已接受進步觀念，但警政署統計顯示，汽、機車酒駕下降的同時，慢車酒駕卻明顯增加，連拒測也成為值得注意的新問題。慢車酒駕的現象提醒，取締酒駕政策沒有那麼樂觀，酒駕未必真正減少，只是部分轉向社會警覺較低、處罰也較輕的交通工具。

最該警覺的不只是有人酒後騎自行車或微型電動二輪車，而是台灣社會對酒駕的真正底線，可能還停留在「不要被重罰」，而不是「喝酒就不該上路」的絕對觀念。同樣是酒後駕駛，只要把汽車、機車換成慢車，許多人心中的違規感就立刻降低，彷彿風險變小，問題也不大。

慢車拒測現象更能說明這種心態，拒測成為一種盤算，當事人知道自己可能違法，但先衡量被抓到後會付出多少代價，再決定要不要配合。

現行制度不是放任慢車酒駕，騎乘自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車酒駕不是法外之域，但慢車拒測的罰鍰與汽、機車相比落差太大，對還沒有落實酒後絕不上路的民眾來說，酒後別碰代價太高的車種，改騎慢車比較不痛。

慢車酒駕真正讓人刺眼的地方，不只是數字變化，而是顯示社會接受「酒駕不上路」觀念的成果並沒有想像中牢固，部分人接受的可能只是「酒駕不要被重罰」，這個文化觀念沒有改變，道路酒駕風險就不會真正消失，只是換一種形式出現。