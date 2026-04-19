1管血+AI抓出老化根源 預防醫療2年內實現

台灣今年正式邁入超高齡社會，推估十年後會再進入「極高齡化社會」，全球都面臨人口老化課題，目前皆朝提前處理老化根源、降低不健康餘命方向發展；關渡醫院院長陳亮恭說，隨ＡＩ發展及檢驗檢查的進步，預計最快二到三年內，僅需要一管血就能檢測體內一萬多種蛋白質，搭配ＡＩ辨識器官是否老化，進而提早防範疾病發生。

「活到一百廿歲已經不是夢」陳亮恭表示，ＡＩ的發展帶動藥物研發，許多過去無法克服的疾病，都能提前預防，縮短治療時間，不只一百廿歲，要活到一百五十歲也不再是不可能。但據統計，台灣不健康餘命仍落在七年到八年之間，意味著「老化」仍帶給社會沉重的照顧、醫療負擔。因此，全球在面對「老化」帶來的課題時，做法都是根除老化根源，但要如何找出「根源」，可透過檢驗檢查再搭配預防醫療，達到其目的。

陳亮恭說，過去的檢驗技術，抽一管血，一次最多能做五十、六十項的檢測，如今一管血就能一口氣測一萬多種的項目。人體器官運作時，會分泌大量的蛋白質，並於血液中流動，若一口氣能檢測多種蛋白質的變化，就能了解全身的生理機能，對應不同的蛋白質數值，推估器官與實際生理年齡。

因分析上萬項數據遠超人力可解讀範圍，必須透過ＡＩ建立模型，才能將複雜資訊轉化為具體且可行的個人化健康建議，包括飲食、運動，甚至是否需要醫療介入，這些數據未來若能搭配穿戴裝置，記錄步數、活動型態等，還能運用ＡＩ產製個人化的「健康指引」，壓縮不健康餘命，只要建立起本土數據，最快二到三年內可以實現。

陳亮恭說，該套方式最適合四十至五十歲以上的族群，四十歲以下的年輕人多認為「健康存款足夠」，較難談健康促進，但正值「三明治時期」的四十歲以上族群，面對生活、育兒、照顧長輩等壓力，不只體力開始明顯下降，許多事也會意識到力不從心，從四十歲開始推動，能有效縮短未來不健康時期。

衛福部次長林靜儀表示，同樣也是避免未來臥床時間，衛福部的政策著眼於預防，近期衛福部將推出「健康幣」，鼓勵施打疫苗、篩檢、慢性病管理、走路運動的民眾，讓疾病遠離，即使老化也要健康到老。