慢車酒駕也危險 警：害人害己

慢車酒駕問題日趨嚴重，台北市警方表示，不管是自行車、微電車或電動滑板車，因民眾喝酒後注意力及動作精準度會大減，行駛在人行道有撞人風險，行駛在馬路則有蛇行或搖晃，導致後方車輛因閃避而增加肇事風險，更可能因為自摔而受傷。

台北市黃姓警官指出，汽、機車酒駕造成的傷害，確實較慢車酒駕高，目前警方酒駕執法的重點仍集中於汽、機車，但不代表慢車酒駕沒有危險，過去就有行人遭酒駕慢車撞到而受傷，或是酒駕者自摔受傷的案例。

黃說，警方一般較不會注意到酒駕慢車，除非是闖紅燈、交通違規或蛇行引來警方注意，攔查後才發現是酒駕，這也是民眾喝酒後，選擇慢車代步的原因之一；此外，台灣許多地方都設置共享單車站點，對於酒駕民眾來說「這實在太方便了」。

電動自行車屬慢車，不需考照、購買門檻低，成為移工、學生族群短途通行的優先選擇，過去高雄旗津曾有男子一個月內三次酒駕騎電動自行車，被警方攔查都拒測，連吃三張罰單。黃姓警官觀察，台北市因為共享單車設點多，偏鄉則多有老人、移工選擇電動自行車代步，慢車酒駕型態可能有地域差異。

黃姓警官認為，任何違規取締都有政策目的，希望民眾守法，進而保護自己與社會群體，過去取締酒駕花了很多年時間，目前多數民眾已接受，相信只要民眾知道慢車酒駕是違規行為，違規情形也能慢慢獲得改善。