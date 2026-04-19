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嘉義市住宿補助吸13萬人搶名額 屏東5月接力推住一晚抽豪車

聯合報／ 記者魯永明潘奕言／連線報導
中東戰火推升油價，中央總預算卡關，嘉市府上月率先全國推出國旅自由行住宿補助，截至昨日登錄人數破13萬人。圖／嘉市府提供
中東戰火推升油價，中央總預算卡關，嘉市府上月率先全國推出國旅自由行住宿補助，截至昨日登錄人數破13萬人。圖／嘉市府提供

中東戰火推升油價，衝擊出國旅遊，地方政府搶攻國旅商機，嘉義市政府上個月搶先全台推出國旅自由行住宿補助，每房補助千元，掀起「先住先贏」訂房大戰。另，屏東縣政府下月將推出「屏東GO購」旅遊抽獎活動，住宿可抽百萬休旅車等大獎，預計帶來一波旅遊熱潮。

嘉義市住宿補助截至昨日累計十三萬一四一五人登錄，補助三二六四間房。業者普遍反映，政策吸引人潮，電話與網路詢問度大增，住房率明顯成長，業績「很有感」。再加上全中運賽事及白沙屯媽祖大甲媽祖遶境進香，帶來人流。

觀光新聞處指出，三月下旬開放登錄後申請人數攀升，反映民眾對嘉市旅遊住宿的高度興趣。另也提醒登錄不等於補助，方案採「先住先贏」，須自十三日起實際入住才符合資格，總補助額度兩千萬元，預估僅約兩萬人能領到補助。

另屏東縣政府為搶觀光大餅，五月一日起至十月卅一日將舉辦「屏東GO購」旅遊抽獎活動，半年期間只要到屏東合作的旅宿住一晚即可參加抽獎，獎品總價超過一千三百萬元，最大獎每月送出一台百萬元休旅車。

屏東縣政府交通旅遊處表示，去年活動侷限在恆春半島，產值超過六億元，今年擴大到全縣，活動時間也加長一個月，增長民眾停留在屏東消費的時間，促進觀光發展。

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