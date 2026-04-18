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篩案嚴格才有佳績？ 專家籲提升在宅急症遠距監測、呼吸治療介入比率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣在宅醫學會名譽理事長余尚儒（左）表示，該試辦計畫每日僅補助400點遠距監測費用，因誘因過低導致使用率偏低，建議提升至每日1000點，使用率可望突破5成。聯合報系資料照
台灣在宅醫學會名譽理事長余尚儒（左）表示，該試辦計畫每日僅補助400點遠距監測費用，因誘因過低導致使用率偏低，建議提升至每日1000點，使用率可望突破5成。聯合報系資料照

衛福部健保署在宅急症試辦計畫實施前期成效，近期刊登於「台灣醫誌」。病人近9成完成治療，30日內死亡率僅7%，衛福部將擴大試辦。專家分析，我國在宅急症計畫篩案標準相對嚴格，才有較好成績，同份研究中提及，國內在宅病人遠距監測設備使用率偏低、僅約2成，呼吸治療師介入的比率，則不及18%，建議完善相關配套，進一步確保病人居家治療品質及成效。

健保署統計，在宅急症試辦計畫實施前9個月，收案約2千名患者中，遠距監測使用率僅22.6%，呼吸治療師諮詢率僅17.8%。台灣在宅醫學會名譽理事長余尚儒表示，該試辦計畫每日僅補助400點遠距監測費用，因誘因過低導致使用率偏低，建議提升至每日1000點，使用率可望突破5成，這類監測設備可幫助團隊及時介入，提升照護安全性。

余尚儒指出，遠距監測設備可落實「主動監測」，如偵測病人家屬是否按照醫囑為病人翻身、協助病人下床活動，及血壓數據是否正常等，不過，這類科技監測設備費用較高，若能提升給付點數，有助讓居家醫療團隊更有意願購置，現行在沒有監測設備情況下，團隊在訪視時間外，只能撥打電話或藉通訊軟體監控病人情況，且實務上經常遇到病人拒接或沒接到電話，讓醫師掌握度下降。

現行在宅急症收案對象中，約3成為肺炎病人。余尚儒指出，在宅急症計畫跨專業參與程度有待提升，呼吸治療師參與比率仍低，建議提升給付讓更多呼吸治療時介入，若病人半夜因肺炎突然「喘起來」，呼吸治療師需及時介入協助，宜新增緊急訪視給付項目，另建議提升藥師、物理治療師等參與計畫比率，也呼籲提升結案後銜接急性後期照護計畫流程。

在宅醫學會副理事長黎家銘指出，試辦計畫成效較佳原因之一為事前篩案較為嚴格，以肺炎患者為例，健保署訂有嚴重度指標，較嚴重個案不建議在宅治療，需留在醫院觀察，中度以下個案才會進入試辦計畫。余尚儒則說，國外多採「不限適應症」均可收案作法，我國篩選相對謹慎是創下佳績理由，建議未來除感染症病人外，可再擴大納入心衰竭、慢性組塞性肺病（COPD）患者。

健保署署長陳亮妤指出，研究結果可見在宅醫療對病房周轉、病人治療均有利，而我國現行收案對象，為病情相對穩定病人，醫療團隊、病人家屬才敢讓其在宅治療，因此肺炎病人嚴重程度，未必嚴重到需要呼吸治療師協助，至於提升給付額度，各界均能向健保署提案，且許多呼吸治療師穩定於醫學中心、地區醫院呼吸病房執業，未必有意願投入居家醫療，需多方評估。

衛福部 遠距 健保署

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