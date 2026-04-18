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在宅急症計畫死亡率首曝光⋯半月內死亡率7% 下半年擴大收案再納4千人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部在宅急症照護試辦計畫前九個月成果刊登於「台灣醫誌」，收案2158人次，病人30日內死亡率為7％。圖為在宅急症照護示意圖，非當事人。聯合報系資料照
衛福部在宅急症照護試辦計畫前九個月成果刊登於「台灣醫誌」，收案2158人次，病人30日內死亡率為7％。圖為在宅急症照護示意圖，非當事人。聯合報系資料照

衛福部健保署2024年7月起實施在宅急症試辦計畫，肺炎、尿路感染及軟組織感染患者，可從過去住院施打抗生素，改為在家治療。近期，該試辦計畫前九個月成果刊登於「台灣醫誌」，收案2158人次，病人30日內死亡率為7％，14天內轉急診比率為2.9%。健保署長陳亮妤說，因試辦成效良好，預計今年下半年擴大至所有感染症病人均可納入，增加逾4千個案。

該篇研究分析2024年7月，至2025年3月收案共2158人，原先即為居家醫療相關方案病人共679人、長照機構收案652人，經醫院急診評估後轉在宅急症病人827人。患者近九成順利完成治療，結案後3日、14日內被送至急診比率分別為0.5%、2.9%，14日、30日死亡率則分別為4%與7%。

健保署統計截至目前最新數據，已收案5882人次，病人結案後3天內送至急診比率從0.5%提升至1%，而整體醫療費用平均為3.5萬點，較傳統住院約6.9萬點要低。陳亮妤說，試辦初期醫師多會篩選病況較好病人收案，隨收案並人數增加，數據相對「不如計畫初期好看」，不過整體治療成功率維持約9成，顯示計畫試辦成效並不差。

健保署統計，台北地區醫學中心住院病人，不分疾病別治療後3日內再急診率，平均約2%，陳亮妤指出，在宅急症試辦計畫收案病人3日內再急診比率僅0.5%，且治療完成率9成，加上衛福部今年三月起祭出「提早出院計畫」盼提升床位周轉率，綜合評估在宅急症成效，及為提供醫師更多治療彈性，決定擴大試辦。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，因適合在宅急症病人，多為中度以下符合條件者，醫院則收治包含中重度患者在內、不同嚴重程度病患，病人樣態不同，難以直接比較死亡率高低，雖需進一步研究才能證實，但他研判因治療方式、疾病樣態固定，符合在宅急症計畫收案條件病人，選擇居家、住院治療死亡率相近，30日死亡率均落在7%左右，這代表病人及家屬可放心讓病人在家治療。

陳亮妤說，健保署將放寬宅急症試辦計畫收案限制，已排定六月份由共擬會審議，加上相關法定程序約數周時間，下半年可正式上路，將從現行3項感染症，擴大至骨髓炎以外的全數感染症，去年全年在宅急症收案人數約4660人，擴大至所有感染症後，預估全年收案人數將達8600百人，新增收案人數4千人，上路後健保署將監測不同感染症類別病人治療成效。

台灣在宅醫療學會理事長余尚儒指出，健保署雖訂出每位醫師可收20位個案上限，但以居家醫療診所情況為例，符合現行收案條件的居家醫療病人，每位醫師僅可收案約5例，建議挑選特定院所機構，試辦「不限疾病別」均能收案；學會副理事長黎家銘則指出，建議地方衛生單位以公部門力量協助提升地方量能，如雲林縣的轉診照護師配置，可串聯資源確保欲接受在宅治療民眾獲得照顧。

因病人進入在宅急症計畫後，仍可能因病過世，在宅醫療學會提案將在宅安寧納入計畫。黎家銘指出，曾有病人因家屬態度傾向保守治療，眼看病人因感染發燒痛苦，才循在宅急症模式，讓病人在家治療，但後續因治療不如預期，而希望在家中接受安寧療護，現行不少在宅急症照護團隊均提供個案安寧服務，至於未來如何與計畫結合，服務內容及給付標準訂定，尚須各學會專家討論。

健保署

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