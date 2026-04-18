紀州庵老派生活節開幕 帶讀者重拾慢時光

紀州庵文學森林主辦2026老派生活節，今天在台北紀州庵戶外庭園開幕，現場集結書市、爵士朗讀演出及生活閱讀講座，帶領讀者及民眾重拾慢時光。

紀州庵文學森林館長封德屏致詞表示，紀州庵過去是台北城南居民生活重心，現在轉為台北重要的華文文學中心，今年為鼓勵大眾在喧囂的數位時代，重新找回紙本閱讀、手寫溫度與慢對話的日常，特別舉辦「老派生活節」。

封德屏表示，紀州庵每年持續為民眾創造多樣閱讀空間，讓讀者在面對面的情境中，從容翻讀自己喜愛的書本，期待創造一個屬於心靈、文學且優雅的世界。

開幕式後，現場由作家張曼娟與歌手李曼、音樂家張祐豪、張絜宇、張幼欣等人，聯手帶來爵士朗讀演出，在即興悠揚爵士樂聲中，張曼娟分別朗讀她自己的作品「住在工地的日子」、張愛玲「公寓生活記趣」與三毛「結婚記」，引領民眾沉浸音樂與文學的對話。

根據紀州庵文學森林提供新聞稿，此次活動邀請陳克華、鍾文音、陳栢青、潘家欣、陳怡如、黑芽等作家設攤；兩天活動還包括多場生活閱讀講堂，由馬世芳、洪愛珠、鍾文音、陳栢青和吳德亮等作家，以及藝文職人吳武璋、黃琪、曾仁宗共同展開跨域開講。

紀州庵2026老派生活節系列活動，持續至19日。