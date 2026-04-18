卓揆參觀彰化養豬場 允協助養豬業界開拓國際通路

非洲豬瘟台灣今年4月6日拔針，恢復亞洲唯一3種豬病非疫區的淨土，行政院長卓榮泰今參觀彰化漢寶牧場的產業淨零轉型與智慧升級，肯定養豬業界與國人強力配合，政府將與產業界持續合作，讓台灣豬肉進軍國際市場。

卓榮泰今與農業部長陳駿季等農政單位官員，到彰化縣芳苑鄉進行「彰化漢寶牧場產業淨零轉型與智慧升級示範場域」參訪行程，相關人員聽完漢寶牧場副總經理陳彥名簡報牧場營運情形，再戴口罩、穿防塵消毒衣和鞋套進入養豬場觀看設備設施。

走出養豬場之後，卓榮泰表示，漢寶牧場不僅推動太陽光電也推動沼氣發電，對廢水處理和異味管理、循環經濟及沼氣發電方面已達到國際標準，值得對外推廣，讓全國養豬產業鏈能夠同步升級，而牧場經營52年，從400頭豬發展到現在飼養4萬2千多頭豬，成長100倍，這是產業界如此協力跟政府政策配合的結果。

卓榮泰說，農業是國家的根本，豬肉更是國人飲食不可或缺的部分，去年10月底台灣發生非洲豬瘟，經過農民朋友和人強力配合，今年4月6日獲得世界動物組織認證是亞洲唯一三大豬病非疫國，政府未來將嚴格執行邊境管理，而地方充分和中央合作絕對是整體防疫體系最重要的關鍵因素。

卓榮泰又說，經過農業部爭取，新加坡已允許台灣豬肉外銷新加坡，我政府持續努力爭取日本市場開放進口，以我國豬肉品質優良，絕對有資格可打開國際通路，政府會協助業者完備各方面條件拓展多元國際市場。