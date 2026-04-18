嚇瘋！網傳養殖蝦病毒會傳人造成眼疾 黃斑部醫學會說話了

刊登於國際知名期刊「自然-微生物學」（Nature Microbiology）的一篇論文指出，存在於水生動物的「隱蔽性死亡野田病毒」（CMNV）疑存在跨物種傳播能力，恐使人類罹患「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎」（POH‑VAU），引發網路熱議。台灣黃斑部醫學會呼籲，高眼壓虹彩炎本來就存在於人類，一直都有藥可醫，籲民眾不要恐慌。

一篇在今年四月發表於「自然-微生物學」的研究，指出中國大陸的POH‑VAU患者持續增加，懷疑是受到僅存在於水生動物的「隱蔽性死亡野田病毒」所致。中國科學家於2022年一月到去年四月召募70名確診隱蔽性死亡野田病毒的患者，發現確診者身上的病毒基因序列與水生動物體內的病毒相似度達98%。

進一步訪談確診者，其中有近四分之三的患者，平時有不戴手套處理海鮮，或生吃海鮮的習慣，質疑隱蔽性死亡野田病毒，已具有跨物種傳播的能力。此研究推出後，在社群引發高度討論，質疑大陸又掀起新的傳染疾病，引發恐慌。

衛福部疾管署今說明，目前僅有大陸的報告指出，疑似人類感染CMNV病例，分布於該國18個高水產養殖省份。CMNV已被世界動物衛生組織列為新興傳染病，且在中國與泰國的蝦場中有感染案例報告。不過世界衛生組織、美國及歐洲疾管署等主要國際公衛機構，均未有CMNV相關病例報告或將其列為迫切威脅。

台灣黃斑部醫學會理事長黃奕修說，高眼壓虹彩炎（或稱前葡萄膜炎）一直都存在於人類世界，其常見的感染源為「疱疹病毒」感染，約有九成五屬於疱疹病毒。高眼壓虹彩炎會使感染者的眼壓變高，同時產生發炎現象，因此治療以消炎為目的，會給予「類固醇藥水」改善症狀。

黃奕修說，過去台灣確實有些高眼壓虹彩炎的患者，檢測不出病毒，但疾管署現在已著手建置CMNV PCR檢測能力，未來可望釐清所有的感染源，若是感染CMNV而出現高眼壓虹彩炎，好消息是，CMNV病毒尚未被發現會「人傳人」，加上目前針對高眼壓虹彩炎，都已有治療方法，民眾不需恐慌。