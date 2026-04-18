工會點名5月上街爭護病比入法 護師全聯會盼團結：將由體制內強力施壓

衛福部不願提出三班護病比具體入法時程，護師醫療產業工會擬集結第一線護理師，5月5日至衛福部前陳抗，呼籲護理師護士公會全聯會別再觀望，應一同上街。對此，護師公會全聯會今天發布聲明，強調與護理同袍並肩，呼籲護理團體不應彼此削弱，而應彼此補位，理事長陳麗琴指出，全聯會已決議不上街聚集，將要求政府提出具體改革作為，呼籲護理團體分進合擊，成為彼此後盾。

全聯會聲明指出，回顧過往醫療政策演進，短暫抗爭雖贏得瞬間目光，但唯有「深耕談判桌」才能換回長久法制保障，盼工會、全聯會各司其職，工會以勇氣爭取輿論關注，釋出改革警訊，全聯會則將憤怒轉化為「可施行的法規」，盼直入決策核心，與政府高層對等談判，並在談判桌上寸土必爭，「那裡才是政策定案、分配實質預算最後一哩路。」

「有人走上街頭，有人留在協商桌前，有人在制度內推動改革，方式雖不同，但目標一致，要讓護理人員活得下去、做得下去、留得下去，並讓病人獲得安全、有品質的照護。」陳麗琴說，護理團體都在同一條船上，不該讓外界有機會把護理界分割為對立的兩邊，全聯會常務理監事現階段決議，暫時不上街聚集，是基於整體策略評估，希望先給政府一段明確時間提出具體改革作為。

陳麗琴指出，不走上街頭，不代表全聯會與護理界訴求不同，「更不代表我們沒有感受到第一線的痛」，而是看見相同困境，而希望將不同形式力量，轉化為同一股改革壓力，與工會分進合擊，促進社會對話，她認為每一種努力均值得被尊重，呼籲護理界不再內耗或互相質疑，而是一起讓政府知道，護理界已經沒有再被拖延、再被敷衍的空間。

全聯會指出，已正式提出「醫療法」及相關子法之修正版本，目前正針對人力缺口補足、醫療體系穩定度進行細節微調，追求「不會崩潰、能夠長久」的護病比制度，也正全力爭取「獎勵金專款專用」及提升整體薪資結構，確保每一分獎酬都能確實入袋。全聯會常務理監事現階段決議「在體制內強力施壓」，盼護理界不是各自發聲，而是彼此接力、彼此成為對方的後盾。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴指出，全聯會已決議不上街聚集，將要求政府提出具體改革作為，呼籲護理團體分進合擊，成為彼此後盾。聯合報系資料照