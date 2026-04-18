台北神經中心推舞蹈輔療 助巴金森病友找回身體節奏

藥物控制病情，舞蹈也是巴金森氏症良方。台北神經醫學中心推動「舞蹈輔助治療」，結合臨床復健與音樂律動，讓病友在旋律中改善肢體僵硬，找回失落的身體節奏，提升生活品質。

面對巴金森氏症患者逐年增加，屬於台北醫學大學體系的台北神經醫學中心，今天舉辦「舞動巴金森」發表會，導入國際實證的Dance for PD®舞蹈輔助治療概念，這項創新模式打破了診間治療冰冷限制，開創神經退化性疾病「非藥物介入」新照護篇章，希望陪伴病友在溫暖節奏中提升生活品質。

「巴金森氏症是一種漸進式疾病，主要症狀包括動作遲緩、肢體僵硬、顫抖與平衡困難」，台北神經醫學中心副院長暨台灣動作障礙學會理事長葉篤學會前接受媒體聯訪指出，根據統計，全球約有逾850萬人罹患巴金森氏症，台灣患者人數接近8萬人，且每年新增逾2000人。

隨台灣正式邁入超高齡社會，每5個人中就有1名65歲以上長者。葉篤學表示，65歲以上族群盛行率約為1至2%，不可忽視；80歲以上比例更高，已成為重要公共衛生議題。

葉篤學解釋，過去復健多著重於騎腳踏車、太極等較為制式化訓練，但近年國際醫學逐漸重視「非藥物介入」輔助效果；其中，Dance for PD®透過音樂與節奏帶動身體律動，可刺激大腦多巴胺分泌，幫助改善動作控制與步態穩定，能更有效活化患者身心。

這次特別邀請藝術專家針對病友需求，設計出一套融合復健動作舞蹈，「這不只是跳舞，而是一種深層訓練」，葉篤學強調，希望讓病友在日常生活中透過律動，改善肌肉僵硬與平衡問題。

雖然舞蹈具有正面輔助效果，葉篤學提醒，這屬於「輔助療法」，患者仍須維持規律服藥；將與台北醫學大學進修推廣處合作，在6月推出「舞動奇蹟」課程，鼓勵家屬陪同參與，建立居家共練模式，讓治療從醫療場域延伸至日常生活。

台北神經醫學中心院長蔣永孝致詞表示，「醫療不應止於診間，健康照護正由單一治療走向整合性全人關懷」，在專業指導與安全設計下，將舞蹈藝術結合復健與物理治療，引導病友及樂齡長者透過律動重拾身體自信。