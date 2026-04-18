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油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

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油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣中油公司今日宣布，自下周一（20日）凌晨零時起至4月26日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。圖／本報資料照片
台灣中油公司今日宣布，自下周一（20日）凌晨零時起至4月26日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。圖／本報資料照片

台灣中油公司今（18）日宣布，自下周一（20日）凌晨零時起至4月26日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

因應中東情勢變化且衡酌亞鄰國家油價補貼亦高之情形，為照顧國內民生與平穩物價，4月20日至4月26日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收3.6元及5.4元，吸收幅度較上周略為縮小。

自2月28日美伊戰爭爆發起，迄4月19日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約114.7億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

油價 美伊戰爭 中東

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