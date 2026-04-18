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一管血驗上萬項指標 陳亮恭：AI個人精準化健康技術3年可望實現

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣邁入超高齡社會，醫療及長照皆面臨嚴峻挑戰，關渡醫院院長陳亮恭表示，過去傳統的高齡醫學在照顧上確實是最複雜，不過現今全世界做法都是朝向要直接處理老化根源，減少不健康餘命。記者許正宏／攝影
台灣邁入超高齡社會，醫療及長照皆面臨嚴峻挑戰，關渡醫院院長陳亮恭表示，過去傳統的高齡醫學在照顧上確實是最複雜，不過現今全世界做法都是朝向要直接處理老化根源，減少不健康餘命。記者許正宏／攝影

台灣邁入超高齡社會，醫療及長照皆面臨嚴峻挑戰，關渡醫院院長陳亮恭表示，過去傳統的高齡醫學在照顧上確實是最複雜，不過現今全世界做法都是朝向要直接處理老化根源，減少不健康餘命。在AI科技下，在未來2、3年內，技術可以達到抽一管血，檢驗出1萬項身體素質項目，並連結手機APP隨時監測，讓個人健康可以更精準到位。

「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」今上午舉行，陳亮恭表示，過去傳統高齡醫學在照顧上是最複雜的一環，這群人必須要受到良好的照顧，晚年的生活品質才會好，不過因為老化這些問題會源源不絕出現。

陳亮恭說，全世界的做法都一樣，就是要往前處理老化的根源，現在科學上已經有辦法做到，未來要從老化根源根除，更積極有效調控就可以去壓縮不健康餘命，不要讓生命盡頭是不健康的過完。

至於具體做法，陳亮恭表示，過去抽一管血如果做幾十樣的檢測，基本上會覺得相當多，未來一管血可以檢測1萬多個項目，並運用AI演算，去了解從一個人的生理年齡、器官及個別老化現象分析，像目前大家做運動其實不知道可以對應改善身體哪個部位，是否確實有明顯效果。未來再搭配穿戴在身上的設備，結合逐一檢查的結果，就是完全精準化的個人健康指引。假如這2天吃得太多，身體數值出現變化，就可以即時來調整，帶領民眾如何走向健康，而不是等生病了才找診斷疾病的醫生。

陳亮恭說，目前抓適合的族群為40至50歲以上的民眾，因為年輕人「健康存款很足」可能無感，但40歲以上是一個轉捩點，會明顯感受到體能下降，加上三明治世代壓力很重，這群人就很適合開始監測，不過更建議從更年輕開始關心自己的健康。

他也說，目前國內的檢測平台已具備，不過歐洲的模型並不一定適合亞洲，因此現在正在建立本土的模型，預估未來2至3年內就可以完成。

針對高齡醫學中心20周年，陳亮恭也替自己下了一個「逗點」的註解，他表示，台灣將面臨老化速度更快、人力更不足的嚴峻社會轉變，社會轉變將會更加複雜，不過科技愈來愈進步，下個20年將就是在新的挑戰和新的科技之下，可以融合出新的火花。

陳亮恭

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