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北榮高齡醫學中心20周年面對人力短缺挑戰 林靜儀：需借助數位力量

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」今上午舉行。記者許正宏／攝影
「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」今上午舉行。記者許正宏／攝影

「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」今上午舉行，衛福部次長林靜儀表示，目前台灣面臨不少挑戰，少子化造成的人力不足，使醫療體系也面臨衝擊，因此如何讓各個世代的人都能彌平數位落差，讓科技及AI成為醫療場域上的助手，讓珍貴的醫護人員能更著重專注在患者身上，是未來要努力的方向。

林靜儀說，為了讓國人更健康，賴清德總統提出健康888政策、衛福部也將推出健康幣，目的都是希望能讓每個國人都能健康到老。

北榮院長陳威明致詞細數20年來努力，從2006年設立高齡醫學整合門診並提供高齡醫學住院服務，陸續開辦中期照護服務（目前急性後齊照護）、整建高齡醫學病房逐步建立完整高齡整合照護模式、2011年與陽明交通大學成立高齡與健康中心、2017年起辦理社區預防延緩失能服務累計約2000人、2018年成立遊詣居日間照顧中心、2022年更承接北市稻香社區長照醫事機構，整合日照、居家護理與職能等服務。

陳威明笑說，稻香社區長照醫事機構已經賠了2000萬元，不過這是社會責任，因此會繼續不以營利為目的做下去，只要他退休前，不會虧損超過5000萬元就好。

在科技方面，陳威明表示，配合輔導會鐵三角計畫導入智慧科技與創新照護模式，包括人臉辨識與情緒偵測系統、智慧床墊、智慧人因照明等。也獲得國家新創獎、SNQ國家品質標章、國家醫療品質獎等肯定。

陳威明說，這20年來持續舉辦相關各類高齡醫學國際論壇，超過200場，也吸引超過2萬人次參加，促進國際交流，也奠定北榮在亞洲高齡醫學研究與臨床照護的重要地位。

他表示，台灣邁入高齡人口超過2成的超高齡社會，北榮將持續推動更完善的高齡整合照顧服務，持續引領台灣高齡醫學發展。

長照 賴清德 衛福部 林靜儀

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