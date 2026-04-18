追女神注意空汙！中南部空氣品質橘色提醒 敏感族群減少戶外劇烈活動
中南部空氣品質不佳，今天鋒面通過之後，東北季風增強，適逢白沙屯媽祖徒步進香回鑾、大甲媽祖遶境進香，環境部提醒中部、雲嘉南地區、大寮、小港地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。東北風影響時，若伴隨微量境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。
未來1周空品預報，環境部說，今天至下周二環境風場為東北風至偏東風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；下周三至下周四環境風場為東南風至西南風，北部位於下風處，汙染物稍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。
今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外汙染物移入影響，中南部位於下風處，汙染物易累積。依上午9時監測結果，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
依監測資料及氣象署氣象資料顯示，今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外汙染物移入影響，中南部位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部短時間達橘色提醒等級，雲嘉南為「橘色提醒」等級。
明天受東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
下周一東北季風減弱，環境風場為偏東風，偏東風可能挾帶微量境外汙染物移入影響，西半部位於背風側，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
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