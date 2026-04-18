快訊

影／日本史上最大宗！台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」 羽田闖關遭逮

44歲娜塔莉波曼懷孕了！喜迎與法籍男友第一個孩子

獨／剴剴案郁方罵錯人道歉 林月琴：不因受輿論才認錯「應講出錯在哪」

聽新聞
0:00 / 0:00

31冰淇淋爆食安危機！北市衛生局稽查揪出三缺失 勒令業者限期改善

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
31冰淇淋現場查核未見異物。圖／北市衛生局提供
31冰淇淋現場查核未見異物。圖／北市衛生局提供

知名連鎖品牌「31冰淇淋」誠品南西店近日爆出食安爭議。一名網友在社群平台Threads上爆料，前往門市兌換生日禮時，竟在冰淇淋內挖出「大隻蟲腳」，且不只一隻，向店員反映後僅獲「重挖一球」的提議，引發消費者不滿並當場拒絕、要求退費。對此，臺北市衛生局於今（18）日表示，已於昨晚派員前往現場稽查，雖未發現異物，但查獲三項衛生缺失，已要求業者限期改善。

臺北市衛生局食藥科科長林冠蓁說明，經派員前往稽查，雖現場未見異物，但查核出「未見如廁後應洗手之標示」、「食品從業人員未能出具健康檢查紀錄」以及「未能提供食品從業人員教育訓練紀錄」等三項衛生管理缺失。衛生局已責令業者須於4月24日前完成改善，若複查仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。此外，業者針對問題品項「戀愛秘方31冰淇淋圓筒裝冰淇淋」已採取預防性措施，立即下架並暫停販售。

針對此次事件，業者於昨日深夜緊急發布公告致歉，初步調查指出，整起事件為現場營運管理疏失所致。業者強調，第一時間已將該批產品下架並報廢，並同步為當事顧客辦理全額退款。目前門市已啟動全面環境清消計畫，正進行全店地毯式的深層消毒，確保門市環境符合衛生標準。衛生局亦提醒，若民眾遇有相關消費爭議，可向各縣市消費者保護中心提起申訴，以維護自身權益。

31冰淇淋沒有如廁後應洗手之標示。圖／北市衛生局提供
31冰淇淋沒有如廁後應洗手之標示。圖／北市衛生局提供

食安 衛生局 冰淇淋

延伸閱讀

超商茶葉蛋牽絲發霉…他吃3顆竟「上吐下瀉」 桃園衛生局前往稽查

饒河夜市「澱粉腸」改名復出！負責態度獲肯定 產品評價雜音仍多

食安風暴誰能安心吃？網狂推「最乾淨餐飲名單」：比衛生局還嚴格

學生上吐下瀉…疑食物中毒累計53人不適 戲曲學院：已全面消毒

相關新聞

31冰淇淋爆食安危機！北市衛生局稽查揪出三缺失 勒令業者限期改善

知名連鎖品牌「31冰淇淋」誠品南西店近日爆出食安爭議。一名網友在社群平台Threads上爆料，前往門市兌換生日禮時，竟在冰淇淋內挖出「大隻蟲腳」，且不只一隻，向店員反映後僅獲「重挖一球」的提議，引發消費者不滿並當場拒絕、要求退費。對此，臺北市衛生局於今（18）日表示，已於昨晚派員前往現場稽查，雖未發現異物，但查獲三項衛生缺失，已要求業者限期改善。

今零星雨略降溫！下周四又有鋒面報到 台灣海峽側雨勢恐最劇烈

今天鋒面通過之後，東北季風增強，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，這波東北季風大致影響到明天，下周一至下周三轉為偏東風，天氣會是比較穩定的。下一波天氣比較明顯變化是下周四、下周五，會有鋒面影響，之後東北季風再增強，台灣地區屆時降雨機率比較高。

一管血驗上萬項指標 陳亮恭：AI個人精準化健康技術3年可望實現

台灣邁入超高齡社會，醫療及長照皆面臨嚴峻挑戰，關渡醫院院長陳亮恭表示，過去傳統的高齡醫學在照顧上確實是最複雜，不過現今全世界做法都是朝向要直接處理老化根源，減少不健康餘命。在AI科技下，在未來2、3年內，技術可以達到抽一管血，檢驗出1萬項身體素質項目，並連結手機APP隨時監測，讓個人健康可以更精準到位。

北榮高齡醫學中心20周年面對人力短缺挑戰 林靜儀：需借助數位力量

「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」今上午舉行，衛福部次長林靜儀表示，目前台灣面臨不少挑戰，少子化造成的人力不足，使醫療體系也面臨衝擊，因此如何讓各個世代的人都能彌平數位落差，讓科技及AI成為醫療場域上的助手，讓珍貴的醫護人員能更著重專注在患者身上，是未來要努力的方向。

追女神注意空汙！中南部空氣品質橘色提醒 敏感族群減少戶外劇烈活動

中南部空氣品質不佳，今天鋒面通過之後，東北季風增強，適逢白沙屯媽祖徒步進香回鑾、大甲媽祖遶境進香，環境部提醒中部、雲嘉南地區、大寮、小港地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。東北風影響時，若伴隨微量境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。

北榮舉辦高齡醫學中心20周年國際學術研討會

台北榮民總醫院高齡醫學中心、國立陽明交通大學健康長壽與老化科學研究中心，今天在台北榮民總醫院致德樓，共同舉辦「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」，邀請國內外學者專家參與研討。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。