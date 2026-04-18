31冰淇淋爆食安危機！北市衛生局稽查揪出三缺失 勒令業者限期改善

知名連鎖品牌「31冰淇淋」誠品南西店近日爆出食安爭議。一名網友在社群平台Threads上爆料，前往門市兌換生日禮時，竟在冰淇淋內挖出「大隻蟲腳」，且不只一隻，向店員反映後僅獲「重挖一球」的提議，引發消費者不滿並當場拒絕、要求退費。對此，臺北市衛生局於今（18）日表示，已於昨晚派員前往現場稽查，雖未發現異物，但查獲三項衛生缺失，已要求業者限期改善。

臺北市衛生局食藥科科長林冠蓁說明，經派員前往稽查，雖現場未見異物，但查核出「未見如廁後應洗手之標示」、「食品從業人員未能出具健康檢查紀錄」以及「未能提供食品從業人員教育訓練紀錄」等三項衛生管理缺失。衛生局已責令業者須於4月24日前完成改善，若複查仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。此外，業者針對問題品項「戀愛秘方31冰淇淋圓筒裝冰淇淋」已採取預防性措施，立即下架並暫停販售。

針對此次事件，業者於昨日深夜緊急發布公告致歉，初步調查指出，整起事件為現場營運管理疏失所致。業者強調，第一時間已將該批產品下架並報廢，並同步為當事顧客辦理全額退款。目前門市已啟動全面環境清消計畫，正進行全店地毯式的深層消毒，確保門市環境符合衛生標準。衛生局亦提醒，若民眾遇有相關消費爭議，可向各縣市消費者保護中心提起申訴，以維護自身權益。